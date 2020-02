Domenica 23 febbraio, la città di Lamezia Terme ospiterà un grande evento di atletica leggera valido come Campionato Regionale Di Società di Cross Master e 3^ Prova Calabria Cross Ragazzi e Cadetti.

L'evento che si svolgerà nella location dell'azienda Enogastronomica Statti contrada Lenti, è organizzato dall'ASD Nicholas Green e dalla Fidal (Federazione Italiana Di Atletica Leggera) CR Calabria.

L'organizzazione della giornata vedrà la sinergica collaborazione dei Violettaclub, Atletica Amica, Società Italiana per la Promozione della Salute (Sips) e la Croce Rossa italiana.

Potranno partecipare tutte le società sportive della Calabria e tutti gli atleti tesserati alla federazione di atletica leggera.

Verranno premiati i primi 3 classificati/e di ogni fascia di età maschili e femminili con medaglia oro, argento, bronzo. Verranno inoltre premiate le prime 3 Società Master maschili e femminili.

Per il "Calabria Cross", lo sponsor tecnico Mizuno premierà il 1° classificato/a della categoria Ragazzi/e e Cadetti/e.

Un evento di sport e socialità – ha dichiarato Pietro Gatto, presidente dell'Asd Nick Run for Nicholas Green – che anche quest'anno regalerà forti emozioni, dall'ansia della prova per i piccoli partecipanti, all'adrenalina della sfida per chi da atleta professionista, concorrerà a conquistare il traguardo.

Con la cornice delle tenute statti, bucolico equilibrio di natura e gusto, la gara acquisterà maggiore suggestività per il suo snodarsi nel verde, riuscendo inoltre, ad essere teatro di incontro fra piccole promesse di questo sport ed atleti veterani che quotidianamente lavorano per la promozione di una disciplina, perfetto connubio di benessere fisico, pace interiore ed equilibrio di cuore e mente.

Ringrazio sin da ora, tutte le famiglie che decideranno di trascorrere con noi una domenica alternativa nel segno dello sport e della sana condivisione. Un grazie lo rivolgo infine - ha concluso Gatto - a tutti gli atleti professionisti che decideranno di provarsi in un campionato unico nel suo genere.

A fine gara è previsto un momento di conviviale con la degustazione di prodotti tipici della nostra terra.

PROGRAMMA ORARIO

Ore 09.00 Riunione Giuria e Concorrenti gare Eso/Rag/Cad

Ore 09.40 Partenza Esordienti6 M+F (2013-14) m. 300

Ore 09.50 " Esordienti8 M+F (2011-12) m. 500

Ore 10.00 " Esordienti10 M+F (2009-10) m. 800

Ore 10.10 " Ragazzi/Ragazze (2007-08) m. 1.000

Ore 10.20 " Cadette (2005-06) m. 1.500

Ore 10:30 " Cadetti (2005-06) m. 2.000

PROGRAMMA ORARIO CDS MASTER

Ore 10.00 Riunione Concorrenti gare CdS Master

Ore 10.55 Partenza SF60 e oltre Km 3 m. 3.000

Ore 10.55 Partenza SF35-55 m. 4.000

Ore 11:20 " SM60 e oltre m. 4.000

Ore 11.45 " SM50-55 m. 6.000

Ore 12.15 " SM45 m. 6.000

Ore 12:50 " SM35-40 m. 6.000