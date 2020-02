Basket in rosa, riparte il progetto "Little Women Basketball"

Il nuovo corso giovanile in rosa, dopo gli ottimi riscontri della passata stagione, in rosa riguarda le atlete appartenenti alle annate 2004-2005-2006 e 2007 in arrivo da tutta la regione.

Il percorso giovanile è stato ideato dal Comitato Regionale Calabria del Presidente Paolo Surace ed approvato dal Consiglio Federale nazionale.

Nella passata stagione, il progetto riuscì a far parlare di sè anche la stampa nazionale e fu oggetto anche della venuta dell'allora Coach della nazionale in rosa Marco Crespi.

Un metodo innovativo e fondamentale per far crescere i numeri del basket in rosa sul territorio regionale.

Lo slogan per una risalita del movimento in rosa passa dalle parole del filosofo tedesco Kark Theodor Jaspers:"Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di raggiungere".