Sollevamento pesi olimpico: Kodokan Cosenza alle qualificazioni Campionati Italiani Juniores

Bottino pieno per gli atleti Kodokan Cosenza, seguiti dai Maestri Marco Mangiarano e Patrizia Parise, che hanno partecipato alle qualificazioni per i campionati Italiani Juniores di Pesistica Olimpica. La trasferta domenicale, che ha portato la compagine bruzia nella città di Reggio Calabria, ha visto cimentarsi in strappo e slancio otto atleti tutti nati fra il 2000 e il 2004, così come previsto dal regolamento federale, suddivisi nelle categorie maschile e femminile e per peso.

Classi Juniores e Under 17 dunque che hanno visto avvicendarsi sul podio Silvio Altomare, Emanuele Bria, Arnaldo Campilongo, Enrica Lata, Alessandra Sbano, Salvatore Mancuso e i veterani Christian Parise e Ivan Prisco che ancora una volta stupisce per le sue performance. Nonostante una spalla dolorante riesce a sollevare un totale di 245 kg tra strappo e slancio superando così i minimi richiesti per assicurarsi la qualifica nazionale. Ai fini della classifica societaria grande soddisfazione per la Kodokan Cosenza che dalla vetta stacca la seconda con quasi il doppio dei punti distanziano enormemente gli altri clubs in gara. La compagine capitanata da Mangiarano e allenata da Patrizia Parise ancora una volta di distingue per la precisione nelle tecniche e portata dei carichi. I coach sono orgogliosi dei loro atleti che si dividono fra il crossfit e il judo, amanti dello sport in generale, capaci di fare delle rinunce pur di raggiungere gli obiettivi prefissati ma che non perdono mai di vista lo studio, mantenendo sempre alta la concentrazione in ogni cosa che fanno. I sacrifici, l'impegno, la volontà, l'esempio, sono i valori che vengono trasmessi dai loro allenatori che sono sempre accanto pronti ad incitarli perché la vittoria di uno è la vittoria di tutti perché quando ti metti in gioco sei già un vincente!!

Classifica società

1. Kodokan Cosenza punti 48

2. Fenix Rende punti 26

3. Dojo Judo Piano Lago punti 20

4. Rogolino's RC punti 10

5. Body Sculpt Bovalino RC punti 10