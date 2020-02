Domenica torna la serie B di tennistavolo a Reggio Calabria

Domenica 9 febbraio torna la serie B di tennistavolo a Reggio Calabria. Nella palestra del Righi di via Trabocchetto, si terrà il quarto concentramento del campionato femminile, durante il quale si disputeranno gli incontri della 7^ e 8^ giornata del girone H.

L'ASD TT Casper Reggio Calabria giocherà alle 11,00 contro l'ASD TT L'Azzurro Molfetta, mentre alle 14 sfiderà l'EOS Roma Princesses, entrambe rivali dirette per la permanenza in serie B. Completano il girone l'ASD Ennio Cristofaro D di Casamassima, l'ASD TT Vasto e l'ASTT Eureka Roma, tutte a quota 9 punti, che a Reggio continueranno a contendersi la vetta della classifica.

Lo scorso anno il concentramento giocato a Reggio aveva decretato l'accesso del Casper ai play off, chiusi poi al secondo posto nel girone dalla formazione composta da Antonella Tomagra, Nicoletta Tomagra e Irina Bagina.

Dopo la promozione sfumata, la nuova stagione ha visto il Casper inserito in un girone a sei, formato da avversarie agguerrite e rinforzate rispetto al campionato passato. La squadra reggina del presidente Claudio Brandi si è presentata con una formazione interamente rinnovata, con la stella di casa Arianna Creaco, affiancata dalle pongiste cosentine Miriam Piraino e Giada D'Elia.

Il terzetto calabrese ha incontrato qualche difficoltà nelle prime trasferte e attualmente occupa l'ultimo posto del girone, con un solo punto all'attivo. A precedere il Casper in classifica ci sono proprio Molfetta (3 punti) e Roma Princesses (5 punti). I 4 punti in palio al Righi saranno dunque fondamentali per muovere la classifica e avvicinarsi all'obiettivo della salvezza, in questa stagione interlocutoria per la squadra reggina.

Le pongiste del Casper, guidate dal tecnico Michele D'Amico, si stanno preparando con grande attenzione per affrontare al meglio il doppio impegno casalingo. I recenti risultati al Torneo nazionale di Terni confermano i progressi della squadra e l'ottimo stato di forma della giovanissima Arianna vincitrice nella sua categoria e ormai prossima all'esordio in Nazionale.

Sarà decisivo anche il fattore campo e la spinta del pubblico, per questo l'appuntamento per tutti gli sportivi reggini e gli appassionati di ping pong è domenica 9 febbraio alla palestra del Righi, a partire dalle 11,00.