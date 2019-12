A Catanzaro premiati atleti, tecnici, giudici e tecnici Fidal Calabria

Atleti, tecnici, giudici e dirigenti sono stati premiati a Catanzaro in occasione dell'annuale Convention della Fidal ospitata nella Sala verde della Cittadella regionale. Ignazio Vita, presidente del Comitato regionale della federazione di atletica leggera ha "riconosciuto l'impegno della Regione per l'impiantistica sportiva" ma non ha mancato di rammentare le croniche carenze che tuttora permangono. Sono intervenuti il presidente regionale Coni Maurizio Condipodero, Antonio Lagana', Governatore Area Meridionale Panathlon International, il maestro dello Sport Pasquale Mazzeo. Ai premiati Fidal oltre a trofei, targhe e coppe sono stati donate confezioni di vini dell'azienda Librandi come auspicio a rinverdire i fasti, sportivi e non, della Magna Grecia. Riconoscimenti a Ayoub Idam campione italiano juniores sia nel cross che 10.000 su strada; Riccardo Ferrara, juniores lancio del disco e due volte nazionale; Vitaliano Rappoccio peso cadetti e i due master Antonia Tarantino e Antonio Marchese.

Martedì, 31 Dicembre 2019