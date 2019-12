Raduno tecnico giornaliero per i mezzofondisti calabresi

L'atletica calabrese chiude ufficialmente la stagione agonistica 2019, in occasione del raduno giornaliero riservato a mezzofondo e marcia, disputatosi domenica 29 dicembre a Cosenza all'interno del rinnovato campo scuola di via degli Stadi. L'incontro organizzato dal settore tecnico del Comitato Regionale Fidal, nonostante la mattinata resa complicata dal freddo intenso, ha visto la partecipazione di alcuni tra i migliori atleti della Regione, con il pluricampione italiano juniores Ayoub Idam apparso in ottima condizione, insieme al bronzo allievi dei 3000m Ahmed Semmah ed il mezzofondista veloce Hadar Zohair, sesto quest'anno nelle graduatorie italiane juniores degli 800m. Nutrita la partecipazione di tanti giovani, sotto la guida attenta del Prof. Antonio Ferro, nuovo responsabile mezzofondo e fondo, con particolare riguardo alle classi 2005/2006 che rappresenteranno la categoria cadetti, in vista delle consuete rappresentative cross/pista in programma per la stagione 2020.

Dettagli Creato Lunedì, 30 Dicembre 2019 13:47