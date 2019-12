A Catanzaro la convention della Fidal Calabria

Con il Patrocinio del Presidente della Giunta Regionale si è svolta,nella Sala verde del Palazzo degli Itali a Catanzaro, venerd' 27 dicembre, l'annuale Convention della Fidal Calabria. E' stata l'occasione per premiare atleti, tecnici e giudici che nel corso del 2019 si sono particolarmente distinti. Ai saluti di Domenico Gallelli, a nome del Presidente Mario Oliverio, sono seguite alcune considerazioni, nelle vesti di Sindaco di Zagarise, sul valore sociale dello sport come prevenzione sia per la salute che delle devianze giovanili.

Accento anche su quanto fatto dall'attuale Giunta sull' impiantisca e sua riqualificazione. Ignazio Vita, Presidente del Comitato Regionale Fidal si è soffermato sulle ormai cronache carenze di impianti che certo non favoriscono l'attività sportiva, senza omettere, però, i brillanti risultati dei nostri tesserati. Maurizio Condipodero, Presidente Coni regionale, ha dato merito alla Regione Calabria per i due bandi relativi alla promozione sportiva ed ha ricordato i prestigiosi riconoscimenti, Collare d'oro, ad atleti calabresi, Francesco Panetta in primis. Anche Antonio Laganà, Governatore Area Meridionale del Panathlon International ha dato i giusti meriti all'attività governativa della G.R. in ambito sportivo, citando nel contesto la sua esperienza di giudice nelle vesti di arbitro di una finale olimpica. Ma indubbiamente la parte del leone è toccata al Maestro dello Sport Pasquale Mazzeo. Dotta, brillante ma soprattutto appassionante la sua relazione su "La donna nello Sport attraverso i secoli". Partendo da Ippodamia, prima donna nello sport dell'antica Grecia, paradossalmente nella civile Atene al gentil sesso era proibito fare attività fisica al contrario di Sparta che l'incoraggiava. In epoca Romana a loro era demandata la "cura" della domus. Via, via oscurantismo e caccia alle streghe, per arrivare ai giorni nostri quando le distanze uomo-donna, per fortuna, si sono accorciate. Si allo sport, si alle donne il suo augurio finale. Ovviamente poi tutto lo spazio ai premiati Fidal che oltre da trofei, targhe e coppe sono stati omaggiati, dai fratelli Antonio e Nicodemo Librandi, di confezioni dell'omonimo "nettare degli dei" giusto per rinverdire i fasti della Magna Grecia. Targhe di riconoscimento, da parte del Sindaco di Zagarise ai due master della Hobby Marathon Catanzaro, Antonia Tarantino e Antonio Marchese che "tanto lustro hanno dato alla Presila". Servizio fotografico impeccabile da parte di Salvatore Auddino. Appuntamento per tutti al 2020 anno Olimpico.