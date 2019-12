La Corsa di babbo Natale rianima Vibo Valentia nelle feste di Natale

Il Comitato Provinciale ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) di Vibo Valentia guidato da Michele La Rocca e l'ASD Conoscere Jonadi guidata da Antonio Rossi, con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e sotto l'egida della Fidal Calabria hanno organizzato la prima edizione della "Corsa dei Babbo Natale"" manifestazione di corsa su strada aperta a tutti, agonisti e non agonisti, con lo spirito di trascorrere insieme un momento di pace e serenità durante il periodo natalizio.

Gli atleti si sono ritrovati nella centrale Piazza Martiri D'Ungheria, dove era previsto il ritrovo e hanno ritirato il pettorale, e sotto un cielo di un azzurro intenso e un sole che con i suoi raggi illuminava tutta la piazza, hanno atteso piacevolmente il momento della partenza avvenuta regolarmente alle 10.30. A dare lo start alla gara è stato il sindaco della città di Vibo Valentia, Elio Costa.

Subito tutto il gruppo degli atleti, competitivi e non, oltre 130 al via, si è lanciato sul percorso con entusiasmo. I chilometri da percorrere erano 5, su un circuito cittadino di 1 km da ripetere 5 volte. Immenso è stato l'entusiasmo degli atleti e anche quello del pubblico che ha assistito con grande attenzione alla gara, affollando sia la piaza del Municipio che le strade del percorso che si snodava su Corso Vittorio Emanuele e piazza Luigi Razza.

La gara è stato bella ed entusiasmante ed alla fine dei 5 giri previsti, a tagliare per primo il traguardo è stato Ibrahim Jammeh dell'Atletica Sciuto, secondo si è piazzato Massimo Conforti della Dojo Judo Running e terzo Andre Proteanu dell'Atletica Sciuto.

La gara femminile è stata dominata da Rosa Ciccone dell'Atletica Sciuto che, ha preceduto la compagna di squadra Agata Suraci, mentre terza è giunta sulla linea d'arrivo Luciana Varone della Conoscere Jonadi.

La manifestazione si è conclusa con le premiazioni degli atleti vincitori a cui è stata appesa al collo, una bella medaglia realizzata dall'artista Antonino La Rosa. Questa prima edizione della gara dei Babbo Natale si è conclusa positivamente, è stata una bella giornata di sport, una giornata che, a parere dei partecipanti e della gente che ha assistito alla competizione, merita di essere ripetuta e diventare una tradizione per i podisti calabresi.

Alla buona riuscita della manifestazione è stato dato un contributo operativo da parte delle associazione ViboInsieme e ProCiv Augustus, presente con la sua ambulanza, oltre che dal corpo della Polizia Municipale di Vibo Valentia.