La Libertas Reggio Calabria vince la Coppa Territoriale “Pino Bosurgi”

Ed è vittoria! L'Asd Libertas RC regola in tre set la Pizzeria Il Fornello e si aggiudica la finale di Coppa territoriale "Pino Bosurgi".

Sul parquet del Pala Boccioni si affrontavano le prime classificate dei rispettivi gironi di prima divisione femminile.

È stata una partita giocata al cardiopalma, che ha visto entrambe le compagini agguerrite fin dall'inizio. La svolta nel primo set: sul punteggio di 18-24 le "vichinghe" di coach Parra annullano ben sei palle set e si aggiudicano la seconda frazione in modo entusiasmante con un parziale di 8-0 che annichilisce le avversarie. Da quel momento in poi è un monologo della Libertas, che acquista sicurezza nel gioco, sciorina una pallavolo di alto livello e chiude secondo e terzo parziale col punteggio rispettivamente di 25-15 e 25-14.

Un momento storico per la Libertas che, al suo primo anno in Fipav, ottiene subito un risultato importante, di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Un momento suggellato dalla consegna della coppa ad Arecchi e compagne da parte del Presidente del Comitato Territoriale Domenico Panuccio.

Tanti gli appassionati che hanno gremito la tribuna del Pala Boccioni e sostenuto le squadre con un tifo incessante, a dimostrazione di quanto la pallavolo sia un momento di spettacolo e di condivisione di valori.

Questo il tabellino della finale:

ASD LIBERTAS RC 3

PIZZERIA IL FORNELLO 0

Set: 26-24, 25-15, 25-14

Asd Libertas RC: Cartone, Tateo, Pellicanò M., Cilione, Albino, Pellicanò C., Troiani, Dascola, Pellicanò T., Arecchi (K), Campolo, Condiorio (L).

Pizzeria il Fornello: Doria F., Doria D., Pisciuneri, Greco G., Amante (K), Abagnale, Managò, Panetta M.R., Panetta M.L., Greco M., Agostino (L).

Arbitri: Crucitti e Gatto.