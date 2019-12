Scherma Under-14. Giulia Salimbeni premiata al Gran Prix nazionale "Joy of Moving" di fioretto

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, a La Spezia, si è tenuta la 1a prova di fioretto del Gran Prix "Joy of Moving", competizione nazionale riservata agli atleti delle categorie Under-14 e gara valida per i ranking di categoria e per il campionato nazionale 2020.

Dopo gli ottimi risultati degli sciabolatori con i lametini Davoli e Pujia fra i primi sedici e degli spadisti con il cosentino Urso e la reggina Pelllicanò sempre nel gruppo dei primi sedici, arriva il risultato che vale una coppa nazionale.

La più giovane fra le fiorettiste calabresi, Giulia Salimbeni del Club Scherma Cosenza, entra nel prestigioso gruppo delle otto premiate della cat. Bambine conquistando uno splendido 6° posto finale che la proietta ai primi posti del ranking nazionale.

Giulia, forte dell'argento conquistato in campo interregionale, si è presentata in pedana fra le teste di serie della gara e ha confermato subito di meritarlo vincendo tutti gli assalti del suo girone e subendo un totale di sole 7 stoccate. Poi, in veloce sequenza, ha vinto tutta la serie di assalti a eliminazione diretta, nell'ordine contro: Beatrice Storti del Club Scherma Apuano (10-5), Sara Tessari del Circolo della Scherma di Brindisi (10-2) e Sveva Federici del Club Scherma Rapallo (10-6). Confermato così l'accesso al prestigioso gruppo delle otto premiate, l'assalto che vale il terzo gradino del podio è contro Martina Molteni della Comense Scherma. La giovane Salimbeni ha però finito il carburante e può solo contenere la brillante avversaria. Giulia ha confermato così un magnifico 6° posto finale su 61 partecipanti.

Ma i fiorettisti cosentini non si sono accontentati del risultato di Salimbeni e hanno riportato a casa anche il 16° posto finale in cat. Allievi dell'ormai veterano Francesco Martire. La gara di Martire è stata più sofferta, partendo dalle posizioni di rincalzo ha però avuto la forza di risalire tutto il tabellone delle dirette fermandosi al 16° posto su 129 partecipanti.

Il vivaio delle società di scherma calabresi si conferma così uno degli ambienti più vivaci dello sport regionale, capace di conquistare successi a livello nazionale pur con tutte le difficoltà di gestione che soffrono le società sportive delle regioni più piccole.

Nello stesso weekend, a Cassino, si è tenuta un'altra gara nazionale, la 2ª Prova del Circuito Master a cui partecipano Mauro Monteforte e Francesco La Regina del Club Scherma Cosenza. Gara sottotono per entrambi che si fermano prima di accedere al gruppo dei migliori sedici.