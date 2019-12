Prima vittoria esterna della Tonno Callipo: con Cisterna finisce 3-2 dopo una lunga e combattuta maratona

Arriva nell'undicesima giornata d'andata di Superlega la prima vittoria esterna della Tonno Callipo Calabria. Al Pala Sport di Cisterna la formazione giallorossa al termine di una gara lunga e combattuta durata 2 ore e 19 minuti supera 3-2 Latina arrivando a 7 punti in classifica e agganciando gli stessi laziali. In campo si è ammirata la grande voglia di vincere della formazione calabrese dopo aver ottenuto un solo punto nelle precedenti 4 trasferte. La vittoria acquista maggiore significato essendo quello contro i pontini uno scontro diretto per la salvezza giocato a tre giornate dal giro di boa. Prestazione complessivamente buona della Callipo sospinta da Defalco (16) e Abouba (14) e Hirsch (14) che hanno trascinato la squadra nei momenti topici del match.

Coach Cichello manda in campo la diagonale Baranowicz e Aboubacar, Mengozzi al centro con Chinenyeze, Carle e Defalco schiacciatori e Rizzo libero.

L'ex Tubertini schiera Sottile in palleggio con Patry opposto, di banda Van Garderen e Palacios, centrali Rossi e Szwarc con Cavaccini libero.

La voglia di rivalsa ha indirizzato positivamente i primi due set a favore dei calabresi. Nel primo parziale finito 25- 22 in cui Baranowicz e compagni hanno mostrando superiorità rimanendo sempre in vantaggio.

Più combattuto il secondo set vinto ai vantaggi (28-26) in cui si è ammirata la grande aggressività e caparbietà della squadra di mister Cichello. Un certo calo di tensione nella Callipo del terzo set ha permesso ai padroni di casa di accorciare lo svantaggio. Clichè che si è confermato anche nel quarto set in cui nonostante la Callipo sia ritornata in partita ha dovuto cedere davanti alla voglia di allungare il match da parte della Top Volley.

Particolarmente entusiasmante il quinto set giocato punto a punto dalle due squadre (9-9, 12-12) risolto da un muro valso il 17-15 finale grazie alla maggiore determinazione della Callipo che ottiene così due punti che fanno ben sperare anche per il prosieguo del Campionato a partire dalla prossima gara in casa contro Monza. Da Cisterna arriva l'immagine di una squadra che non vuole lasciare nulla di intentato e vuole a tutti i costi dire la sua per risalire la classifica.

Nel post gara a parlare è stato il centrale Stefano Mengozzi:

"Siamo contenti per il risultato ma ci rammarichiamo per essere stati avanti due set a zero e poi per nostra ingenuità aver subito il ritorno in partita degli avversari. Abbiamo commesso qualche errore di troppo nel terzo set e non siamo riusciti a riprenderci nemmeno nel quarto lottando fino al tie-break in cui però abbiamo avuto ragione".

TONNO CALLIPO CALABRIA: Mengozzi 5, Aboubacar 14, Vitelli 1, Carle 9, Chinenyeze 12, Rizzo (L pos 71%, pr 18%), Baranowicz 1, Pierotti, Marsili, Ngapeth 7, Hirsch 14. Ne: Marsili, Sardanelli (L). All. Cichello.

TOP VOLLEY: Pesiac, Szwarc 12, Cavaccini (L pos 100% pr 57%), Van Garderen 12, Sottile 1, Patry 24, Karlitzek 4, Elia 1, Rossi 11, Onwuelo, Palacios 6. Ne: Rossato, Rondoni (L). All. Tubertini.

Arbitri: Piana e Saltafilippi.

Tonno Callipo: ace 8, bs 26, muri 11, errori 15. Cisterna: ace 10, bs 18, muri 6, errori 12.

NOTE - durata set: 28', 35', 25', 29', 22'. tot: 139'

Spettatori: 911

MVP: Patry – (Cisterna)

Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria: 2 – 3

Set: (22-25; 26-28; 25-18; 25-23; 15- 17)