Nuoto, la “Pianeta sport” trionfa ai campionati regionali

La "Pianeta sport" trionfa ai campionati regionali assoluti invernali 2019 che sono andati in scena, lo scorso weekend, nella piscina di Vibo Valentia.

La società reggina ritorna a casa con un ottimo risultato che rende giustizia al lavoro svolto finora dai tecnici Diego Santoro e Annunziato Gulli. La "Pianeta sport" si è presentata alla più importante manifestazione del 2019, organizzata dalla Fin Calabria, con 33 atleti, disputando 128 gare e 10 staffette, finendo per ottenere l'ennesimo risultato prestigioso per la nostra città: il titolo di campione regionale invernale, mettendosi dietro le spalle le altre nove società. I tecnici si sono detti pienamente soddisfatti della vittoria ottenuta, giunta grazie ai sacrifici ed alla costanza con cui si allenano i loro ragazzi. Diego Santoro e Annunziato Gulli hanno aggiunto: "al di là delle tante vittorie e podi individuali conquistati, questa vittoria ci ha emozionato diversamente, questa vittoria ha un sapore diverso, questa vittoria è per Sergio Mirante, giovane atleta e grande amico, scomparso improvvisamente, che rimarrà per sempre nei nostri.