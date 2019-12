Pallavolo: sabato vittorioso per la Raffaele Lamezia

Bella prova della Raffaele Lamezia che supera, dopo un'iniziale difficoltà anche la Farmacia Giancotti Belvedere e continua la marcia solitaria in vetta alla classifica.

La gara inizia dopo aver osservato un minuto di silenzio in occasione di "La Settimana di Federica" organizzata in memoria dell'Arbitro Nazionale Federica De Luca e del suo figlioletto Andrea, tragicamente scomparsi nel giugno 2016.

Un impegno non facile per i lametini, contro una squadra molto in palla che occupava la seconda posizione in classifica ad un solo punto di distanza. Ed infatti, il primo set è vera pallavolo, molto sudato, giocato punto a punto da entrambe le squadre.

Sono i padroni di casa ad avere la meglio dopo 35 minuti, superando i lametini 27-25.

Il set perso non demotiva la Raffaele Lamezia che invece, ritorna in campo concentrata e non lascia spazio agli avversari. Sul campo del Palasport comunale Belvedere, i padroni di casa cedono le armi alla capolista che conquista i successivi 3 set per 17-25,17-25-19-25.

Un'attenta analisi arriva a fine gara, dal mister Torchia che si complimenta con la squadra del Belvedere che ha dimostrato di lottare alla pari, con una Raffaele stranamente poco umile e applicata al gioco. Questo posso dire dei miei ragazzi – ha sottolineato il mister – perché, a mio parere, dovevamo e potevamo cambiare marcia prima. Se vogliamo pensare di stare nei piani alti della classifica questa è l'unica strada che vedo. Il bicchiere appare inevitabilmente mezzo pieno di vittoria ma anche, mezzo vuoto per la scarsa applicazione e lucidità in alcuni momenti della gara. Vedremo nella settimana di stop di recuperare un po' fisicamente e molto tecnicamente.

Soddisfazione arriva comunque, da tutta la dirigenza giallo blu non meramente per il risultato, fanno sapere, ma per un ritrovato clima sportivo grazie anche, alla bellezza di poter nuovamente, disporre del Palasparti. Andiamo avanti, sempre con modestia umana e aggressività tecnica, sicuri che si aprirà per noi, un nuovo bel capitolo di Pallavolo.

Dopo un intenso periodo, domenica prossima il campionato si fermerà e la Raffaele riprenderà sabato 14 dicembre, al Palasparti, dove ospiterà la Provolley Crotone.