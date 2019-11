Vittoria in casa Raffaele Lamezia Pallavolo: trionfo al maschile ed al femminile

Il Palasparti lametino, ieri, sabato 23 novembre, si è colorato di giallo blu con le vittorie delle due squadre della Raffaele Lamezia, maschile e femminile, per il campionato di serie C unica.

I ragazzi di mister Torchia, con grinta e adrenalinico gioco, hanno portato a casa la vittoria del derby cittadino contro la Volo Virtus Lamezia di mister Colloca.

Nonostante i lametini della Raffaele Lamezia abbiano chiuso la partita tre set a zero con i parziali di 25-11/25-22/25-17, hanno ritrovato sul campo amico, una Volo Virtus determinata e pronta alla sfida sia mentalmente che fisicamente.

A fine gara mister Torchia plaude alla vittoria ma non perde occasione per rivolgere i complimenti alla squadra avversaria, cha ha saputo mantenere testa ai suoi ragazzi.

Siamo contenti per la giornata in volley delle squadre della Raffaele – sottolinea Torchia – ma siamo anche consapevoli che il campionato è ancora lungo ed ardue sfide ci attendono. Pur godendo del momento, ci proiettiamo subito alla prossima impegnativa settimana.

Soddisfazione arriva anche per mister Grandinetti, che non ha perso occasione per sottolineare la straordinaria prestazione delle sue atlete contro le avversarie della Mastria Stella Azzurra.

Dal punto di vista tecnico paghiamo un po' troppo – dichiara Grandinetti - però grinta, volontà e dedizione faranno morale e ci aiuteranno a recuperare anche da un punto di vista prettamente tecnico. Le ragazze hanno dato l'anima e sono sicuro che volgeranno la stagione verso porti sereni. Il nostro obbiettivo è quello di salvarci e dare sostegno alla squadra maschile lungo il suo iter.