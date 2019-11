L’Olympia incontra la Nazionale di Torball. I ragazzi dell’Unione Ciechi sognano la serie A

L'Olympia Torball sogna in grande e da oggi, oltre al comune di Rende, ha anche uno sponsor a sostenere i ragazzi dell'Unione Ciechi.

È stato infatti ufficializzato stamane

con la consegna della maglia ufficiale della squadra, il main sponsor della stagione 2019/2020 il Salumificio San Vincenzo.

Presente l'ad dell'azienda di Spezzano, Vincenzo Rota che ha affermato: "Abbiamo scelto di sostenere questi straordinari ragazzi nella loro nuova avventura sportiva. Il nostro è un piccolo gesto, finalizzato a dar forza ad un valido progetto che riteniamo possa travalicare i confini della nostra Calabria, divenendo un importante mezzo per abbattere limiti e pregiudizi".

Il responsabile del progetto Giovanni Bilotti si è detto entusiasta del calore e dell'accoglienza da parte della comunità e delle istituzioni nei confronti della squadra: "stiamo riscontrando l'appoggio da parte di tutti perché lo sport è di tutti e deve essere accessibile a tutti".



Intanto prosegue senza sosta la preparazione della squadra che stamane si è confrontata con atleti della Nazionale Italiana Torbal, cosi da poter migliore nelle tecniche di gioco all'interno del palazzo dello sport di Quattromiglia.

"Rende è vicina a questi ragazzi - ha affermato il sindaco Marcello Manna- e, come amministratori, faremo il possibile per sostenere la nostra squadra. Sogniamo di vedere l'Olympia militare in serie A: insieme, uniti, un passo alla volta, ce la possiamo fare".

Rimane sempre attiva la pagina https://progetti.ognisportoltre.it/projects/595-un-goal-alla-cieca per la raccolta fondi in partenrship con Fondazione Vodafone.

"Serve l'impegno di tutti per sostenere la squadra di Torball -ha concluso Bilotti-. L'invito è quindi quello di tifare sugli spalti e far sentire il nostro supporto alla squadra".