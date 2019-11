Nuoto, ottimi risultati per Italica Sport Reggio Calabria al Mini Trofeo Esordienti

Domenica 17 ottobre, presso la Piscina comunale di Vibo Valentia, si è tenuta la

manifestazione di nuoto "Mini Trofeo Esordienti". L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Calabria, era valido per le qualificazioni ai Campionati Regionali Indoor.

Ottimo il quarto posto ottenuto da Italica Sport, il team reggino ha sfiorato il piazzamento sul podio grazie alle buone prestazioni offerte dai 15 atleti in gara.

Nove i team iscritti al "Mini Trofeo Esordienti", provenienti da tutta la Calabria, per un totale di 152 atleti partecipanti (85 maschi e 67 femmine) all'evento. Primo posto per la Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia, al secondo posto Calabria Swim Race di Catamzaro e Il Gabbiano a completare il podio finale.

Intenso il programma di gara della manifestazione, diviso tra mattina e pomeriggio. Al mattino si sono disputate le gare relative alle categorie 50m farfalla, 200m farfalla, 200m rana, 100m dorso, 200m stile libero e 400m misti. Al pomeriggio invece le gare di 400m stile libero, 100m farfalla, 200m dorso, 200m misti, 100m rana e 100m stile libero.

Bilancio positivo per il team di Italica Sport, soddisfatto l'allenatore Domenico Garritano. "I ragazzi erano alla prima uscita stagionale, ognuno ha migliorato il primato personale rispetto ai campionati regionali di luglio a Crotone, in vasca lunga.

Oltre ad aver vinto diverse gare, sono arrivati numerosi piazzamenti a conferma del buon lavoro svolto dai nostri giovani atleti. Il team è affiatato, ha voglia di crescere e ottenere risultati sempre più importanti.

Il percorso di crescita prosegue, l'obiettivo è quello di arrivare presto tra le prime 3 società calabresi. Adesso ci prepareremo con determinazione al prossimo impegno di dicembre, con il Grand Prix che si terrà a Reggio Calabria", le parole di Garritano.

Di seguito l'elenco degli atleti scesi in piscina per il team di Italica Sport.

- Nunnari Giovanni (2009, 200m sl)

- Iaria Gabriele (2010, 100m sl)

- Barberi Davide (2010, 100m sl)

- Clericò Samuele (2009, 100m, ra)

- Crisafi Sara (2010, 100m sl)

- Sergi Raffaele (2010, 100 sl)

- Fotia Ilaria (2010, 200m ra)

- Capizzi Giancarlo (2008, 100m ra)

- Noveras Johanna (2009, 100, do)

- Furci Chiara (2011, 100m sl)

- Suraci Francesco (2009, 100m do)

- Quattrone Giada (2008, 100m do)

- Caracciolo Sofia (2009, 200m sl)

- Scordo Giovanbattista (2007, 100m do)

- Aricò Filippo (2010, 100m sl)

Valenti Beatrice (2009)

Incognito Martina (2009)