In pochi giorni sono arrivate due grandi soddisfazioni in casa Volley Cosenza ed in particolare per la sua Scuola di Pallavolo.

La Società del Presidente Filippelli è stata scelta tra i sodalizi nazionali che più si sono contraddistinti nella passata stagione per numero di atlete tesserate e per i risultati tecnici ottenuti nei campionati giovanili, nell'ambito del progetto nazionale della Fipav Talento & Territorio "l'Italia siete Voi".



In virtù di questo, la Società riceverà la visita dello Staff Tecnico Federale della FIPAV Nazionale guidato da Gaetano Gagliardi, nella giornata di MARTEDI' 19 NOVEMBRE 2019, dalle ore 16.30 presso il PalaFerraro di Cosenza, durante la quale i Tecnici Nazionali svolgeranno una seduta di allenamento atta a proporre lavori specifici per il miglioramento tecnico delle atlete nate negli anni 2004/2006.

Per migliorare la qualità del lavoro, nonché per dare all'avvenimento un respiro più "provinciale", la Volley Cosenza ha deciso di estendere l'invito anche ad alcune atlete di società del territorio, nonché a tutti i Tecnici che vorranno prendere parte a questo importante momento di aggiornamento.

Una straordinaria gratificazione per il lavoro svolto dalla Volley Cosenza nei settori giovanili. Le tribune del palaferraro saranno aperte per chiunque vorrà assistere a questo stage tecnico, che sarà anche un momento per vedere all'opera le giovani eccellenze della pallavolo femminile cosentina.

Un ulteriore traguardo raggiunto dalla Volley Cosenza è l'assegnazione da parte della Federazione Italiana di Pallavolo del marchio di Certificazione di Qualità per il biennio 2020/2021.

Un risultato che premia, ancora una volta, la società rossoblu per l'attività che svolge sul territorio e rivolta alle atlete del settore giovanile.

La Certificazione di qualità è un riconoscimento del lavoro svolto nei settori giovanile che soddisfa particolari richieste imposte dalla FIPAV, un po' come una certificazione di qualità ISO 9000 o altre che si trovano nei comuni ambienti di lavoro e ti permettono di garantire ai terzi che oltre a lavorare nei parametri federali sei anche in grado di rispettarli nel tempo. Ha un enfasi elevatissima soprattutto nel settore giovanile dove avviene la prima formazione dell'atleta.

L'assegnazione è stata decisa in base ad elementi oggettivi di giudizio contenuti in un apposito Bando di Concorso, quali il numero dei tesserati, i campionati disputati, i risultati conseguiti nei campionati giovanili, il numero degli allenatori destinati ai settori giovanili, la partecipazione a tornei giovanili nazionali e internazionali, la organizzazione di eventi, di seminari o convegni, numeri e qualificazione dirigenti, settore sanitario, collaborazione con le scuole, campus, attività di beach, sito web e settore stampa. Tutte le società prescelte che riceveranno una bellissima targa da esporre nella propria sede e un'idonea certificazione del marchio ottenuto.