Pallavolo, la Raffaele Lamezia non cede alla favorita Prodet Cetraro e vince 3 set a zero

Brillante vittoria della Raffaele Lamezia Pallavolo che a Cetraro, batte la Prodet, 3 set a zero.

La squadra del Cetraro aveva fino a ieri, un bellissimo record, avendo vinto tutte le partite, cedendo soltanto un set.

I gialloblu carichi e determinati scendono in campo consapevoli di dover affrontare una partita ostica. Faticano però, solo nel primo set (25-22), e poi con il piede sull'acceleratore, iniziano a giocare una bella pallavolo, conquistando in scioltezza, anche il secondo ed il terzo (25-16, 25-17).

"Era uno scontro diretto e molto insidioso - ha dichiarato a fine match, Salvatore Torchia – e mi preme innanzitutto, fare i complimenti alla società, alla città ed ai tifosi del Cetraro per la calorosa accoglienza, ed un finale di applausi, testimonianza di uno sport che fa vene al corpo ma soprattutto all'anima.

Quella di oggi era una partita molto sentita –sottolineato il mister - e nel primo set, abbiamo lottato e non poco, contro una Prodet che ovviamente, voleva mantenere il ritmo di successi e fare bella figura davanti al suo pubblico. Dopo un inizio di tensione però, siamo riusciti a trovare la chiave di lettura della gara, ci siamo distesi, e con resistenza, abbiamo ottenuto questo bel risultato. Il Cetraro è una gran bella squadra, con un pubblico partecipe ed entusiasta così come lo è del resto un'intera città, arma in più contro ogni squadra che ivi dovrà giocare.

Torniamo a casa con ovvio entusiasmo- conclude Torchia – per la prima di un trittico di partite importanti, ma la nostra attenzione è già proiettata al prossimo derby cittadino e poi, a seguire allo scontro con il Belvedere.

Una Raffaele Lamezia che non si ferma al singolo risultato, ma che punta ad un intero ed importante cammino sportivo".