Pallavolo, la Raffaele Lamezia affronterà la Prodet Cetraro

Partita delicata per la Raffaele Lamezia che domani pomeriggio, domenica 17 dicembre, alle ore 18.00 presso il PalaGiordanelli affronterà la Prodet Cetraro.

La squadra cosentina attualmente occupa il primo posto in classifica, in coabitazione con la Giancotti Belvedere, merito di quattro vittorie in altrettante partite.

I lametini saranno quindi chiamati ad una prestazione di massima concentrazione ed impegno per battere gli uomini di mister Serpa.

"In settimana abbiamo lavorato bene - afferma Mario Sacco – mantenendo sempre incalzante il ritmo.

Qualcuno dei miei compagni di squadra ha sofferto di lievi acciacchi, ma tutto sommato, è stata una settimana proficua, ed il gruppo pare aver risposto bene agli allenamenti.

La gara che andremo ad affrontare presenta numerose insidie, contro una squadra come quella del Cetraro, in testa alla classifica che ha una grossa tradizione pallavolistica ed un palazzetto molto caldo.

Una partita quella di domani che si presenta come la prima di un trittico di gare insidiose di questo mese, per le quali dove dovremmo dare il 110%".