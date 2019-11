Tonno Callipo: pesante sconfitta interna contro Sora

Nello scontro diretto tra Tonno Callipo Calabria - Sora al PalaCalafiore di Reggio Calabria è la squadra laziale a spuntarla 3- 0 mostrando maggiore determinazione e convinzione fin dall'inizio. Coach Cichello manda in campo Baranowicz al palleggio, opposto Hirsch, Mengozzi e Chinenyeze al centro, Ngapeth e Defalco in posto 4, Rizzo libero. Mister Colucci risponde con Radke in cabina di regia, opposto Miskevich, Caneschi e Di Martino centrali, Joao Rafael e Fey di banda e Sorgente libero. I padroni di casa subiscono il gioco degli avversari soprattutto nel primo set (13-25) in cui partono con il piede sbagliato subendo la precisione in attacco dello schiacciatore Misckevich e del capitano Joao Rafael. Coach Cichello prova rimescolare le carte con l'ingresso di Carle al post di Ngapeth sul 10-20 e poi cambiando la diagonale con Marsili e Abouba, ma senza cambiare l'inerzia del set ormai compromesso. I laziali hanno la meglio (13-25). Altra Callipo nel secondo set soprattutto dopo il cambio Carle per Nagapeth. La squadra di Cichello riesce nell'intento di opporre resistenza a Sora soprattutto migliorando in attacco con Defalco fino al muro vincente di Mengozzi che vale la prima parità del set (15-15). Equilibrio che dura fino al 21 pari con un Carle positivo. Sul finire di set i calabresi proprio per un errore dello schiacciatore francese in battuta e un muro di Di Martino allungano le distanze con Sora che grazie ad un attacco del solito Joao Rafale chiudono a proprio anche il secondo set. Nel terzo parziale la Callipo reagisce portandosi avanti nella parte iniziale (6-4) ma non resiste a lungo: Vitelli subentrato al posto di Mengozzi dà sprint al muro tanto da diventare decisivo trascinando i suoi con il punto del 20-21. Anche l'opposto Aboubacar risponde presente quando chiamato in causa da Baranowicz ma la voglia di conquistare il primo successo stagionale da parte dei ciociari è più forte che dopo tre palle set si aggiudicano la contesa. A fine gara il centrale Di Martino ha parlato così: "Siamo molto contenti per aver sboccato la nostra delicata situazione dopo 5 ko pesanti. Ci abbiamo creduto e sicuramente in noi è cambiato l'atteggiamento nel senso che avevamo molta più convinzione, dimostrando che ci siamo e vogliamo lottare in questa Superlega per ottenere la salvezza".

TONNO CALLIPO VIBO V. CALABRIA-GLOBO BANCA FRUSINATE SORA 0-3 (13-25, 22-25, 25-27) CALLIPO: Mengozzi 1, Marsili, Aboubacar 7, Vitelli 2, Ngapeth 2, Carle 10, Chinenyeze 7, Rizzo (L pos 50%, pr 23%), De Falco 11, Baranowicz, Hirsch 5. Ne: Pierotti, Sardanelli (L). All. Cichello. SORA: Alfieri, Sorgente (L pos 82%, pr 41%), Caneschi 5, Fey 4, Joao Rafael 16, Grozdanov, Miskevich 18, Di Martino 5, Radke 4. Ne: Van Tilburg, Scopelliti, Mauti (L), Battaglia. All. Colucci. Arbitri: Cappello e Tanasi. Callipo: ace 1, bs 12, muri 9, errori 10. Sora: ace 3, bs 12, muri 9, errori 4. ARBITRI: Cappello, Tanasi