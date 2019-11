Bella vittoria della Raffaele Lamezia Pallavolo

Bella la vittoria che la Raffaele Lamezia Pallavolo ha conquistata in casa, per la quarta giornata di campionato serie C, contro la Volley Bisignano.

I ragazzi di mister Torchia sono scesi in campo con una buona dose di tensione, rimasta nell'aria dopo la sofferta partita contro la Milani Rende ma che, quasi subito, si è trasformata in grinta e bel gioco.

Tre set a zero conquistati nell'arco di un'ora, durante la quale i ragazzi gialloblu hanno mostrato intesa di squadra, preparazione atletica, sano divertimento sportivo.

"Volevamo rifarci sotto il punto tecnico e di morale dopo l'ultima prestazione – ha dichiarato Luca Torchia - ed i tre punti portati a casa, sono stati l'ennesimo stimolo per limare un po' di criticità. Siamo riusciti a mantenere sempre alta la concentrazione e questo non ha permesso all'avversario di sfruttare le nostre debolezze. Non guardiamo ora alla vittoria – ha concluso – bensì alla prossima gara, a Cetraro, contro una squadra di cartello con punteggio pieno che siamo sicuri, ci metterà a dura prova. Ringraziamo il pubblico del Palasparti che anche questa volta ci ha trasmesso entusiasmo e calore e lo esoriamo a seguirci, anche in vista dell'imminente derby cittadino".