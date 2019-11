Pallavolo: la Raffaele Lamezia Biesse Car Wash supera la Baxter Lorica Parco Natura

Arriva la vittoria in casa Raffaele Lamezia Biesse Car Wash contro la Baxter Lorica Parco Natura, al Palasparti di Lamezia Terme.

Una partita che le lametine hanno chiuso tre set a zero contro una squadra scesa in campo con grinta e cattiveria agonistica.

Le ragazze gialloblu sono partite un po' contratte ma ben presto, sono riuscite ad esprimere un buon gioco prendendo un importante margine di vantaggio.

Avevamo bisogno di questa vittoria – ha dichiarato a fine gara, la giocatrice Chiara Ruberto - sia per smuovere la classica ma soprattutto per il morale di tutte noi, viste le precedenti prestazioni.

Una vittoria meritata che però ci ha mostrato i tanti margini di miglioramento per esprimere pienamente il nostro reale valore nel proseguo del campionato. L'inizio della stagione ha penalizzato il nostro entusiasmo per un risultato che nonostante il bel gioco, la determinazione e la passione, tardava ad arrivare ma questa vittoria ci ha dato la giusta carica per continuare con maggiore fermezza.

Una settimana di intenso allenamento per le ragazze della Raffaele in vista della prossima partita a Gioiosa.