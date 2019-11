Nuoto, si apre con un successo la stagione dell’Andrea Maria

"Un lavoro lungo e meticoloso quello intrapreso 3 anni fa dal nostro staff che domenica ha dato un altro importante segnale" queste le parole della Presidente Milena Calarco dopo il primo posto conquistato Domenica 3 Novembre al 4^ Trofeo delle Serre.

"La qualità espressa ed il numero di ragazzi che hanno aderito al progetto sono riprova del buon lavoro svolto dallo Staff della nostra Scuola Nuoto" continua la Calarco "una base larga che fa da fondamenta ad un progetto che vede il suo culmine nelle competizioni, ma non la sua unica espressione"

Andando nel dettaglio questa prima tappa del circuito ASI Calabria si è aperta con una nota di dolore nel ricordare la perdita del giovane nuotatore Sergio Mirante, atleta di rilievo nel panorama Calabrese. L'Andrea Maria in tale competizione ha ottenuto ottimi risultati grazie alle prestazioni degli atleti, che hanno migliorato tutti i propri personali. Gli allenatori Emon Ferruggiara, Simona Merenda e Simona Nesci sono apparsi soddisfatti non solo per la quantità di buone prestazioni ma, soprattutto, dalla qualità che ogni atleta ha espresso. "E' un piacere vederli dentro e fuori dall'acqua" continua la Presidente. "La cosa che sicuramente più colpisce è l'unione ed il senso di appartenenza molto forte dimostrato, marcia in più per ogni realtà". Tutto questo, quindi, ha portato l'Andrea Maria Nuoto ad ottenere il 1^ posto sulle 5 squadre partecipanti. Aspettiamo le altre manifestazioni che a partire dal 10 novembre vedranno ancora impegnata l'Andrea Maria di Pentimele fino a alla fine di dicembre, che risulteranno sicuramente una conferma al progetto intrapreso.