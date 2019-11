Gran Trofeo d'Europa di motocross: premiati i vincitori della manifestazione

Il sindaco Sergio Abramo e l'assessore al Turismo, Alessandra Lobello, hanno premiato Brian Bogers, vincitore del Gran Trofeo d'Europa di motociclismo. Bogers ha preceduto Giovanni Bertuccelli e Kevin Horgmo nella gara clou della tre giorni di manifestazioni organizzata dal motoclub "Catanzaro Tre Colli" sul circuito realizzato per l'occasione sulla spiaggia di Giovino.

"L'evento ha rispettato le attese degli organizzatori e dell'amministrazione comunale che li ha supportati", hanno sottolineato Abramo e Lobello, "la gente che ha partecipato alle diverse iniziative che hanno coinvolto grandi e bambini, e lo spettacolo che i piloti provenienti da tutta Europa, davanti a un mostro sacro del motocross come Tony Cairoli, hanno inscenato sulla pista, sono state bellissime conferme della strategia che il Comune ha voluto per proseguire lo sviluppo turistico e la promozione del suo territorio". Abramo e Lobello hanno anche sottolineato come la location di Giovino abbia lasciato ottime impressioni fra i piloti, italiani e stranieri, che si sono dati battaglia per il Trofeo.