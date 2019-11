Raffaele Lamezia Biesse Car Wash domani al Palasport di Pizzo

Per la terza giornata di campionato regionale femminile serie C, girone unico, la Raffaele Lamezia Biesse Car Wash sarà impegnata contro la Apd Todo Sport, domani 3 novembre, sul campo avversario del Palasport di Pizzo.

Una prova importante per le ragazze gialloblu che devono recuperare la giusta grinta.

Una partita impegnativa contro una squadra forte – ha dichiarato il tecnico Giancarlo Grandinetti – che ha già registrato una vittoria su di noi durante il turno di Coppa Calabria.

Non sarà certo questo motivo di debolezza emotiva ma solo e soltanto stimolo di riscatto e rivincita. Fino ad ora le ragazze non sono riuscite a rispondere alle gare di campionato con la giusta performance ma sono sicuro – ha sottolineato– che sapranno trasformare queste difficoltà in una buona dose di determinazione. Sono motivate e pronte a ribaltare il risultato.

La Todo Sport nelle proprie file, vanta giocatrici di categoria superiore, ma questo sarà soltanto l'ennesimo incentivo a fare meglio. La testa e il cuore sapranno guidare il gioco e domani, quei set finora persi sul filo del rasoio, daranno ragione ai loro sforzi ed allo loro tenacia.