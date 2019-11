La Raffaele Lamezia Pallavolo intensifica la preparazione

Si intensificano gli allenamenti della Raffaele Lamezia Pallavolo, in vista della prossima gara che si giocherà contro la New Tech Pallavolo Milani, domani sabato 2 novembre, presso il Palazzetto Quattromiglia di Rende (CS). Una squadra che ha una tradizione pallavolistica molto importante – ha dichiarato mister Torchia – che scenderà in campo con grande determinazione. Ritroveremo tanti amici tra cui Attilio Gagliardi, un vulcano della pallavolo calabrese, emblema sportivo ed umano. Siamo chiamati a non abbassare la guardia – sottolinea mister Torchia – perché il campionato nasconde mille insidie. Massima deve essere la nostra concentrazione e così come avvenuto nelle precedenti gare, dobbiamo avere una buona dose di self control e naturalmente, l'intesa di gioco sarà determinante per i risultati. Una Raffaele Lamezia equilibrata, pronta a ponderare ogni gara con estrema serenità d'animo e grinta sportiva.

Dettagli Creato Venerdì, 01 Novembre 2019 12:43