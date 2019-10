Si è svolta questa mattina domenica 27 ottobre 2019 a San Costantino Calabro la fase finale dei campionati regionali di società di corsa su strada una manifestazione importante che ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da tutta la Calabria che si sono ritrovati tutti a San Costantino Calabro per concludere il loro percorso sportivo atletico del campionato regionale. Una manifestazione riuscitissima che ha rispettato le previsioni della vigilia e che ha permesso a tutti i partecipanti di trascorrere una piacevole mattinata godendosi il caldo sole e il calore del pubblico presente lungo il percorso. La manifestazione sportiva organizzata egregiamente dalla atletica San Costantino Calabro guidata da Raffaele Mancuso, un gruppo che in ogni occasione riesce meticolosamente ad organizzare l'evento dando a tutti i partecipanti calorosa accoglienza.

La gara si è svolta su un percorso cittadino di 8 km interamente chiuso al traffico e che ha consentito agli atleti di correre in tutta sicurezza. I vincitori assoluti di questa fase finale dei campionati regionali sono Altomare Luigi della judo running primo classificato secondo classificato è magisano Antonio della Libertas Lamezia terzo classificato Tucci Domenico Libertas Lamezia per quanto riguarda invece la gara femminile la prima assoluta Saffioti Concetta della corri con noi Palmi La seconda è Sestito Morena della Violetta Club terza classificata Ciccone Rosa dell' atletica Sciuto Reggio Calabria. Presenti alla manifestazione sportiva regionale il Questore della provincia di Vibo Valentia dottor Annino Gargano, il vicesindaco del comune di San Costantino Lina Chiarello, assessore allo sport Riccardo Mercatante, presidente regionale della FIDAL Ignazio Vita, delegata provinciale del Comitato italiano paralimpico Elisabetta Carioti, il presidente dell'associazione down di Vibo Valentia Pino bagnato, il delegato Coni vibo valentia Bruno Battaglia e il presidente della Pro Loco Costantino Suppa. Lo speaker della manifestazione anche in questa edizione è stato il gran maestro dello Sport nonché presidente provinciale FIDAL professor Pasquale Mazzeo che ha saputo intrattenere i partecipanti e il pubblico dando prova delle sue nozioni sportive e culturali.

Manifestazione quindi riuscitissima che scrive un'altra pagina di pregio per lo sport calabrese e per tutta l'atletica regionale. come dice un vecchio motto l'unione fa la forza e anche in questa occasione possiamo confermare che un gruppo Unito come l'atletica San Costantino ha saputo regalare a tutti i partecipanti una giornata sportiva dove la calorosa accoglienza lha fatta da padrona. I ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione, a tutti gli sponsor che ancora una volta hanno rinnovato la loro fiducia nella atletica San Costantino Calabro consentendo di dare grande ospitalità e calorosa accoglienza a tutti i podisti venuti a San Costantino; il gruppo giudici di gara della FIDAL per prezioso lavoro svolto, la Pro Loco di San Costantino Calabro, la fiab bicinsieme San Costantino, l'amministrazione comunale e le associazioni di volontari Enova, Agriambiente e agenzia le stelle che hanno dato assistenza lungo il percorso ai partecipanti alla gara.