Parte la nuova stagione di Taekwondo per l'Academy con un sei su sei

La nuova stagione agonistica dell'Academy Sport Center di Reggio Calabria

parte già con una buona prova dei suoi agonisti.

A Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nei giorni di sabato 26 e domenica 27 Ottobre 2019 si è tenuta la seconda edizione dell'International Trinacria Cup 2019, torneo di combattimento che già dalla prima edizione aveva portato qualche medaglia.

L'Academy si presenta con sei agonisti che riescono a portare a casa sei medaglie.

Il primo a scendere sul tatami è stato il giovane Montesano Carmelo, che supera con una buona prestazione la fase eliminatoria per 16 a 1, ma si ferma in semifinale per 13 a 18, comunque un ottima prova che porta casa un bronzo nella categoria Esordienti A -37kg cinture Bianche/Gialle;

il secondo a tenere alto la bandiera dell'Academy è Zito Vincenzo, che con un grande prestazione supera la prima fase eliminatoria per 34 a 11, la fase semifinale per 36 a 14 fermandosi solo in finale per 14 a 23 portando una argento nella categoria esordienti A -27Kg cinture Verdi/blu;

la terza a scendere sul tappeto di gara è Gattuso Alice che non riesce a superare la semifinale fermandosi 24 a 34, prende la medaglia di bronzo nella categoria Esordienti B -23kg cinture bianche/gialle, ma consolida un ottima prova di carattere e voglia di migliorare.

Nella categoria dei Cadetti B la prima a combattere è Pegna Eleonora ormai ancore poche gare in questa categoria, che supera la finale 31 a 0 e porta a casa l'oro nella categoria Cadetti B -30Kg cinture bianche/gialle; la seconda è Vadalà Giorgia al suo esordio dimostra una grande tenacia ma si ferma nella finale per 4 a 11 portando un argento nella categoria Cadetti B -41Kg cinture bianche/gialle.

Ultimo a gareggiare è Pegna Michele, che non supera la semifinale fermandosi 4 a 25 ma porta a casa un bronzo nella categoria Junior -51kg cinture blu/rosse e anche tanta voglia di rifarsi nei prossimi eventi.

Tanto impegno e tanta voglia di crescere nel mondo del Taekwondo di tutti questi ragazzi dimostrano il lavoro del tecnico Barillà e del suo staff nel migliorare e far conoscere il Taekwondo nel territorio reggino come arte marziale e sport per una sana crescita dei ragazzi.