Seconda vittoria in campionato per la Raffaele Lamezia Pallavolo che, tra le mura amiche del Palasparti di Lamezia Terme, regola la Zeta Group CSG per 3 set a zero. Nonostante la bella vittoria però, per i lametini la partita è stata più ostica del previsto, avendo di fronte una squadra molto ben organizzata, allenata da una vecchia volpe, nonché vecchia conoscenza gialloblù quale appunto mister Rino Guzzo. Per metà primo set si è giocato punto a punto ma poi, la Raffaele ingrana la marcia e mettendo il piede sull'acceleratore allunga gli ospiti, che provano a recuperare ma un errore in battuta permette ai padroni di casa di conquistare il primo punto. Nel secondo set totale dominio della Raffaele, che si porta in vantaggio per 10-0 e amministra sapientemente il parziale. Si va al terzo set e visto il secondo, tutti si aspettano una chiusura facile per i gialloblu ma Catanzaro fa sudare le proverbiali sette camicie, ribattendo punto su punto e portandosi avanti nei vantaggi. L'intesa di gioco e l'esperienza però, permettono ai lametini di recuperare e mettere fine alla partita dopo 1h30'. Domenica prossima la Raffaele Lamezia sarà impegnata a Rende contro la Milani.

RAFFAELE LAMEZIA - ZETA GROUP CZ 3-0 (25-22, 25-11, 29-27) RAFFAELE LAMEZIA: Torchia, Citriniti, Rizzo, Porfida, Sacco, Graziano, Butera, Pisani, Caligiuri, Mancuso, Chirumbolo, Davoli (L). All. Rizzo