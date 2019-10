RAFFA: primo punto per la Città di Rende, la Catanzarese sbanca Lecce

Nel massimo campionato dell'alto livello della Raffa si sblocca finalmente alla terza giornata anche la classifica della Città di Rende (Girone 2). I biancorossi, ancora orfani di Vincenzo De Rose (ne avrà per più di un mese) pareggiano 4-4 nello scontro diretto con Fontespina di Civitanova Marche e abbandonano così la casella degli zero punti. Un match che avrebbero anche potuto vincere.

I padroni di casa vanno sotto per tre set a uno nel primo turno (pesanti alcuni punti persi negli individuali), salvo poi suonare la carica nella ripresa e andare addirittura vicino alla vittoria. Buona l'intesa fra il nazionale U21 Gianfranco Bianco e Antonio Veloce nei set di coppia. Per i ragazzi allenati da Gianluca Cristiano si tratta di un punto che fa morale a cui occorre dare continuità nella delicatissima e avvincente trasferta di sabato 9 novembre a Treviso, in casa dei vice campioni d'Italia della Fashion Cattel, per poterncredere nella salvezza.

Tabellino:

TERNA: Mazzuca (sost. Veloce)-Bianco-Spadafora vs Macellari-Calvarese-Gattari 5-8; INDIVIDUALI: Veloce vs Gattari 4-8; Carbone vs Barbieri 7-8 e 8-3; COPPIE: Bianco-Veloce vs Macellari (2° set Calvarese)-Gattari 8-4 e 8-1; Mazzuca-Carbone vs Barbieri-M. Sabbatini 7-8 e 8-4

All. Città di Rende: Gianluca Cristiano (Dir.: A. Mondera)

All. Fontespina: Attilio Macellari

Direttore di gara: Emilio Segreti di Cosenza (arbitri: E. Gaudio – P. Nigro, CS)

Belfiore Santa Rosa (Le) vs Catanzarese 3-5 (50-45)

In Serie A2 (Girone 3) secondo risultato utile consecutivo e prima vittoria per la Catanzarese che sbanca il campo dei leccesi di Belfiore S. Rosa per 3-5.

Nel primo turno la formazione giallorossa vince il set di terna e si porta a casa anche due set di individuale. Nel secondo turno Perricelli e compagni pareggiano il computo dei set di coppia. In gran spolvero il duo De Giovanni – Zaffino, con il primo - il migliore di giornata -, che vince tutti i match in cui è stato impiegato (4 su 4). E ora guai a mollare: la squadra del presidente – tecnico Caliò riceverà in casa sabato 9 novembre la formazione di San Michele. Per bissare un successo che può permettere di costruire le basi della permanenza di categoria.

TABELLINO:

TERNA: De Vergori-Casilli-Grande vs Perricelli-De Giovanni S.-Zaffino 7-8; INDIVIDUALI: De Pasca vs Rotundo (2° set Piperis) 8-2 e 5-8; x vs De Giovanni 6-8; COPPIE: Casilli-Grande vs De Giovanni-Zaffino 5-8 e 3-8; De Pasca (sost. 2° set Vinciguerra)-De Vergori (sost. 2° set Giustini) vs Rotundo-Valentino 8-3 e 8-0;

All.: S. Rosa: Massimo Inguscio (Dir.: S. Greco)

All.: Filippo Caliò (Dir.: A. Germanò)

Direttore: Marcello Zacheo (arbitri: A. Bascià – A. Madaro)