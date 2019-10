A Lauria ultimo e positivo test-match per la Tonno Callipo

Ancora un altro test match per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Questa volta i giallorossi si sono confrontati con Lagonegro, squadra di A2 conquistando una bella vittoria. Con lo sguardo già puntato all'esordio in campionato i calabresi hanno ricambiato la visita dei lucani con cui, in casa, avevano disputato la prima amichevole pre-campionato. Era il 13 settembre e da quel giorno Baranowicz e compagni hanno sudato parecchio in palestra agli ordini di coach Juan Manuel Cichello. Il mister italo-argentino, che fin dal primo giorno di allenamento ha puntato a dare le giuste indicazioni per esaltare le qualità tecniche di ciascun giocatore e al contempo, per stimolare l'intesa di gruppo, ha senza dubbio le idee più chiare, oltre che tutti i giocatori della rosa a disposizione.

Quella di oggi è stata una gara combattuta contro i padroni di casa, che ancora una volta hanno saputo tener testa ai calabresi e che alla fine si sono meritati gli applausi del loro pubblico nonostante il risultato. Quattro set belli e tirati, un po' meno il primo nel quale la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, ha fatto il bello ed il cattivo tempo, mettendo con le spalle al muro i lucani. Emblematico il punteggio 11/25, che non lascia spazio a ulteriori commenti. Nel secondo parziale i padroni di casa, sono entrati in campo con un piglio diverso ed hanno combattuto a viso aperto, senza nessuna paura. Il loro atteggiamento porta al pari, che si può definire più che meritato. Cichello alza la voce e fa capire ai suoi, che non è molto contento del set precedente. Il risultato è quello sperato. La sua squadra comincia a giocare di nuovo bene, mentre dall'altro lato del campo, c'è un Lagonegro indomabile, che continua a battagliare. Ha la meglio la Callipo che si porta sul due a uno. Il quarto parziale chiude definitivamente i conti, visto che la squadra del Presidente Pippo Callipo, spinge subito e dopo aver preso un largo vantaggio vince per uno a tre. Da segnalare l'esordio dell'ultimo arrivato a Vibo. Vale a dire lo schiacciatore americano Tj Defalco, che ha fatto vedere delle ottime cose, nonostante i pochi allenamenti fatti con il resto della squadra. Ora l'attenzione è completamente rivolta all'esordio in campionato di domenica prossima, quando i giallorossi giocheranno in trasferta in quel di Padova, contro un'avversaria molto difficile.

Progressione set: 11/25 - 26/24- 25/27 – 15/25

Lagonegro: Mazzone 13, Condorelli ( L), Spadavecchia 6, Ribezzo, Ramberti, Corrado, Santucci ( L), Maccarone, Fantauzzo 3, Vecelio, Tiurin 18, Ladaga, Zoppellari, Robbiati 4.

Allenatori: Falabella, Iannarella

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mengozzi 6, Marsili 1, Pierotti, Abouba 9, Vitelli 9, Ngapeth 7, Carle 17, Chinenyeze 8, Rizzo ( L), Sardanelli (L), Defalco 8, Hirsch 7, Baranowicz, Armenante.

Allenatori: Cichello, D'Amico