Volley, Serie B: si torna in campo. Domani la prima di campionato della Tonno Callipo contro Palermo

Da domani la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia comincerà il suo cammino nell'impegnativo campionato di Serie B per la stagione agonistica 2019-20. La formazione giallorossa inserita nel girone H, quello che comprende le squadre della Calabria e della Sicilia, dopo la retrocessione dello scorso anno, che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti, è stata meritatamente ripescata e sarà presente per il quarto anno consecutivo sui campi della quarta serie nazionale.

La prima avversaria del club calabrese sarà Palermo, che arriverà domani al PalaValentia per una prova importante e già utile per fare subito punti per mettersi sulla rotta della salvezza. Fischio d'inizio alle 19.

La Tonno Callipo si presenta ai nastri di partenza con una rosa, leggermente rinnovata, rispetto a quella della stagione passata. Ovviamente ed anche giustamente, non si è cambiato obiettivo. Si giocherà con atleti giovanissimi, che si scontreranno con formazioni imbottite di gente molto più esperta. Questo perché si pensa alla crescita dei ragazzi, da poter un domani catapultare in prima squadra. Anche in questa stagione ovviamente, tutto il lavoro tecnico è stato meticolosamente curato dall'allenatore Nico Agricola e dal suo secondo Saverio Amerato. Domani in casa i giallorossi si troveranno ad affrontare una squadra forte e che punta come ogni anno ad un campionato di vertice. Un banco di prova importante per un gruppo, che, con il passare dei giorni, sembra stia crescendo in maniera graduale.