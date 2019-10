Al via il 13^ Campionato invernale Vela d’Altura e il 2^ Trofeo Marina Yacht Club di Tropea

Ritorna come di consueto da 13 anni, nelle acque del nostro golfo, il Campionato Invernale di Vela d'Altura, organizzato dal Circolo Velico Santa Venere , con la collaborazione del Circolo Velico Lampetia e della Lega Navale di Cetraro. La prima manche si svolgerà a Tropea, a partire da 27 ottobre, a seguire il 10 e 24 novembre e concludersi il 1 dicembre.

La posta in gioco è alta: si regata per l'assegnazione del prestigioso Trofeo Marina Yacht Club di Tropea, messo in palio da management del Porto di Tropea. Giunto alla 2^ edizione, questo evento ha riscosso un'ampia risonanza nel mondo velico anche a livello nazionale, come testimoniano le presenze di equipaggi provenienti da diverse regioni.

La calda accoglienza, l'ospitalità gratuita e i premi favolosi fanno accorrere numerosi iscritti al Trofeo Marina Yacht Club Tropea, con diverse tipologie di imbarcazioni. Ci sarà infatti una categoria Performance, riservata alle barche più prestanti, una Cruiser/Race, riservata a quelle comunque competitive, una categoria Cruiser per le barche con caratteristiche da comoda Crociera e una Great Cruiser, per le barche prettamente crocieristiche, equipaggi esordienti o vecchie signore del mare con tanta voglia di solcare le onde.

Per correttezza di informazione e trasparenza il Comitato organizzatore specifica che inopportunatamente un altro circolo ha dato identica denominazione alla prima edizione del proprio campionato. Si precisa pertanto che per la tredicesima volta il Campionato Invernale Vela d'Altura viene organizzato dal Circolo Velico Santa Venere, di concerto con il Centro Velico Lampetia, la Lega Navale di Cetraro e lo Yacht Club di Reggio Calabria.

Pertanto Sabato 26 ottobre il 13^ Campionato Invernale e il 2^ Trofeo Marina Yacht Club Tropea verranno presentati ufficialmente al pubblico e alla stampa presso il Marina Yacht Club del Porto di Tropea