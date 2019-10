La Scuola Atletica Krotoniate alla Chicago Marathon

Si è appena concluso un altro importante weekend di maratone e mezze maratone in giro per il mondo. La Scuola Atletica Krotoniate ha preso parte alla Pisa Half Marathon con Massimo Scandale, un evento suggestivo che attrae ormai moltissimi runners da tutta Europa, e in particolare alla Chicago Marathon, con Luca Pugliese e Diego Caratozzolo, un'altra major quindi per la SAKRO dopo Berlino la scorsa settimana, che ha visto impegnato anche lo stesso Diego che quindi ha disputato due maratone major, le più importanti nel panorama globale, nel giro di una settimana. Quella di Chicago negli Stati Uniti è la quarta gara podistica più grande al mondo per numero di partecipanti, una manifestazione sportiva quindi di fama internazionale.

Gli atleti krotoniati – è scritto nel comunicato della scuola di atletica crotonese - si sono distinti tra le decine di migliaia di corridori, chiudendo con il crono di 3h09'37'' Pugliese e di 3h14'20'' Caratozzolo, entrambi soddisfatti per lo stato di forma dopo qualche piccolo infortunio e felici di aver preso parte all'importante corsa nella metropoli americana sulle rive del Lago Michigan.

Inoltre a Chicago, per doveroso onor di cronaca, bisogna ricordare che quest'anno è stato abbattuto il record femminile di Paula Redcliffe che durava da oltre 15 anni, grazie allo straordinario tempo di 2h14'04'' di Brigid Kosgei, cha ha impreziosito ancor di più la maratona statunitense.

Tornando in Italia, nella splendida città toscana di Pisa, Massimo Scandale ha rappresentato la Scuola Atletica Krotoniate correndo i 21,195Km in 1h38'51''.

Tutti i runners della squadra master ora riprendono al meglio i loro allenamenti, incastrandoli tra gli impegni professionali e famigliari, coltivando con passione i corretti e sani stili di vita che il mondo della corsa e dell'atletismo offre.