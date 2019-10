Tennistavolo Castrovillari, brillante vittoria in B2 Nazionale

In serie B2 gli atleti del Castrovillari conquistano la prima vittoria nella seconda giornata, vincendo in casa contro la Squadra Pugliese dell'Ennio Cristofaro per 5 a 3. Una bella vittoria, meritata con grinta e determinazione. I tre punti del forte atleta Alexandru Petrescu danno sempre più sicurezza ai suoi compagni di squadra come i due punti ottenuti dal giovane atleta Matteo Florio.

Da segnalare le belle gare disputate dal giovani Luca Lombardi che ha vinto un set strepitoso.

Per il Presidente De Gaio il giudizio chiaro: "E' stata una bella vittoria; i ragazzi hanno dato tutto ed i due punti ,che contano, rafforzano la coesione del gruppo che si porta ad essere secondo in classifica".

Prossima gara per il Lupi del Pollino a Mugnani in terra Campana contro L'Auchan Mugnano il 26 ottobre.