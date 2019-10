Vittoria della la Raffaele Lamezia Pallavolo nel derby cittadino

Un felice ritorno a casa per la Raffaele Lamezia Pallavolo, che al Palasparti, regola la Volo Virtus Lamezia nel secondo turno di Coppa Calabria.

Dopo la bella vittoria contro l'Area Brutia Cosenza Volley, la squadra gialloblu, regala ai suoi tifosi un emozionante e vincente derby cittadino, giocando una partita in serenità e con un eco di vittoria che ascoltato nell'Alfio Sparti, acquista maggiore incisività sonora.

Assente Mister Torchia degnamente sostituito però, da Roberto Panzarella che per affrontare la squadra di mister Colloca, ha impiegato tutti gli uomini a sua disposizione, tra cui il giovanissimo prodotto della "cantera" Agostino Strangis. I lametini vincono il derby tre set a zero.

Lo schiacciatore lametino Mario Sacco, nel post partita dichiara: "abbiamo fatto una bella partita, mostrando belle azioni corali. Se pur ancora in fase di rodaggio, in termini di forze e di assetto di squadra, stiamo intensificando gli allenamenti e di sforzi, perché già domenica prossima, ci aspetta la prima di campionato a Praia, contro una squadra forte e seriamente candidata, insieme a Catanzaro e Cetraro, alla vittoria finale. Noi ci presenteremo con la giusta determinazione per dare filo da torcere agli avversari, sicuri di averlo fatto con il cuore e con la passione, che ha scandito sin dai primi istanti questa stagione 2019/20.

RAFFAELE LAMEZIA - VOLO VIRTUS LAMEZIA 3-0 (25-16, 25-16, 25-19)

RAFFAELE LAMEZIA: Torchia, Citriniti, Rizzo, Sacco, Graziano, Butera, Mancuso, Porfida, Davoli, Strangis. All. Panzarella

VOLO VIRTUS LAMEZIA: Raso, Amendola, Cristiano, Grandinetti, Renda, Tarquini, Saffioti, Pontieri, Viterbo, Battimelli, Perri, Morello, Guzzo, Cittadino. All. Colloca