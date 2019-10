Atletica, al Campo Coni di Reggio va in scena la prima edizione del “Meeting Speed”

I protagonisti che animeranno la prima edizione del "Meeting Speed-Città di Reggio Calabria", programmato per sabato 19 ottobre 2019 al Campo Coni "Aldo Penna" di Reggio Calabria, sono le ragazze ed i ragazzi, di età compresa tra i 6 ed i 15 anni. Subito dopo l'apertura del Meeting, tanta adrenalina con i 300 metri Cadetti/e, dove i giovani partecipanti calabresi andranno a caccia del Primato Regionale nell'ultima gara della stagione 2019; tanto spazio alle gare promozionali ed in particolare un'importante occasione per i più piccoli (3-5 anni), che si sfideranno sulla distanza dei 30 metri.

Toccherà poi agli agguerritissimi Esordienti A,B,C maschi e femmine( 6-11 anni) competere sulla distanza dei 50 metri.

Lo spettacolo continuerà con i 150 metri, distanza sulla quale si sfideranno i ragazzi e le ragazze di 12-13 anni .

Ed infine la gara regina sui 150 metri per i Cadetti e le Cadette (14-15 anni), ultima gara della stagione per i nati nel 2004, ultima possibilità di migliorare il proprio primato e di aggiudicarsi il prestigioso titolo in palio, quello del/della "ragazzo/a più veloce della Calabria".

Tante le squadre attese in pista, tante/i le/i giovani atleti calabresi, che hanno rappresentato la nostra regione al Memorial "P. Musacchio"(Sud Italia) ed al Campionato Italiano Cadetti di Atletica ( Forli' 2019) . L'evento sarà ripreso in diretta live sia attraverso le emittenti televisive sia attraverso i canali social .

Spazio ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, agli "sportivi eccellenti", alle premiazioni e all'intrattenimento.

La prima edizione del Meeting – è scritto in un comunicato stampa dell'ASD Sporting Club -

è nata nella speranza di un auspicabile ritorno della grande atletica nella pista reggina del "Campo Coni Aldo Penna".

Il "Meeting Speed- Città di Reggio Calabria" si appresta ad andare in scena sabato 19 ottobre 2019, con un fitto programma di gare che inizierà alle 16,30 con il ritrovo di giuria e concorrenti, proseguirà con le prove giovanili fino alle 18,50 e terminerà con le finali delle batterie dedicate ai Cadetti ed alle Cadette sui 150 metri, che decreteranno "il ragazzo e la ragazza più veloci della Calabria" per il 2019.

L'articolato e ricco programma del Meeting prevede la presenza di straordinari atleti calabresi che provvederano alle premiazioni dei giovani atleti; tra questi spicca il nome della pluri-campionessa di Lancio del Peso Monia Cantarella (Arc cus Perugia) , detentrice di 16 Titoli Italiani (7 indoor e 9 outdoor) , medaglia d'oro ai Campionati Studenteschi, con ben 10 presenze in maglia azzurra (tra cui 2 mondiali e 2 europei, una Olimpiade Giovanile ed al momento seconda nella classifica nazionale (seguita dall'esperto del settore Lanci FIDAL Prof. Mimmo Pizzimenti ).

La seconda stella del panorama sportivo calabrese incaricata delle premiazioni è quella del Tecnico Fidal Maurizio Leone,indiscusso Campione Italiano assoluto di cross nel 2005, vicecampione assoluto nel '94, 2002, '03, '04 e '05, con ben 15 presenze in maglia azzurra (4 mondiali e 6 Campionati europei).

La terza stella incaricata delle premiazioni è quella del Campione Italiano iuniores 2018 nel lancio del disco, Riccardo Ferrara,con 3 presenze in maglia azzurra agli Europei, allenato dal Tecnico reggino FIDAL prof. Franco Raneri.

Giovani e giovanissimi potranno gareggiare, gratuitamente, nello stesso evento assieme ai Cadetti finalisti nazionali che ci hanno rappresentato al Memorial "P. Musacchio" di Isernia ed ai Campionati Italiani di Atletica di Forli 2019, in quello che sarà un autentico pomeriggio di festa, sottolinea il presidente Prof.Tecnico Marco Vitale della "ASD SPORTING CLUB", società organizzatrice che ha programmato Conferenza Stampa di presentazione del Meeting per martedi 15 Ottobre, alle ore 11,00, presso la Sala dei Lampadari del Sindaco. Alla Conferenza Stampa parteciperanno il Sindaco della Città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata', l'Assessore Regionale allo Sport Gianni Nucera, il Consigliere delegato allo del Sport della Città Metropolitana Demetrio Marino, il Consigliere Comunale delegato allo sport Gianni Latella, il Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, il Presidente FIDAL Calabria Ignazio Vita ed il Presidente Provinciale AICS Arturo Nastasi.

«Proprio in quest'ottica, e con l'intenzione di coinvolgere il maggior numero possibile di atleti, di tecnici e di appassionati -prosegue il Prof. Marco Vitale - abbiamo mantenuto l'evento a ingresso gratuito per tutti i partecipanti, con un impegno organizzativo notevole, grazie anche alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale ed in particolare del Sindaco Giuseppe Falcomata'. La scelta di programmare il Meeting a ottobre è stata presa per poter offrire un livello tecnico qualitativo ancora più alto, nell'ultima gara stagionale, occasione per molti degli atleti partecipanti per tentare di migliorarsi e di conseguire un "personal best" o, ancora meglio, un Primato Regionale, in vista del passaggio di categoria nella nuova stagione 2020. Abbiamo inoltre cercato di trovare una soluzione attraverso degli spazi delimitati che consentano di assistere alle gare a pochi metri di distanza dalle tribune. Il programma del Meeting è già ricco, ma non escludiamo di poterlo arricchire ulteriormente, con almeno un'altra grande sorpresa di livello assoluto, che speriamo di poter annunciare nelle prossime ore».