I calabresi di Essenza Nature Med conquistano l’Italia della vela

Un anno agonistico brillante per il Queen 34 del CVL Cetraro. In Sicilia si è aggiudicato il premio nazionale "Velista dei due Mari" come "Miglior equipaggio". Il contest on-line, indetto dal Giornale della Vela e dal Capo d'Orlando Marina, premia i velisti (di Calabria e Sicilia) che si sono distinti per meriti sportivi a livello nazionale e internazionale.

Una stagione sportiva, quella del Sailing Team Essenza-Nature Med, caratterizzata da tanti impegni sportivi e da una scia di vittorie conquistate lungo tutto il Tirreno Meridionale. Dal Golfo di Napoli alle Isole Eolie, passando per Capri, Acciaroli e Tropea. L'imbarcazione targata Centro Velico Lampetia, ha infatti vinto la prima edizione del Trofeo "Round Aeolian Race" nelle acque siciliane delle Isole Eolie e si è aggiudica la XIV edizione della Regata delle Torri Saracene, prova del Campionato Italiano offshore disputata da Castellammare di Stabia a Marina di Camerota. Ha inoltre conquistato il Trofeo Challange "Marina Yacht Tropea" e il "Trofeo Aree Marine Protette del Cilento", primeggiando sulle coste calabresi e campane. Vittorie rese ancora più importanti e prestigiose considerando il palmares delle imbarcazioni avversarie.

"In mare – fanno sapere dal Team Essenza – abbiamo vinto confrontandoci con imbarcazioni che possono fregiarsi addirittura del titolo di Campione del mondo e contro equipaggi laziali, campani, siciliani e calabresi di elevatissimo spessore tecnico. Ringraziamo gli sponsor, Nature Med e Aurora Sails, che ci hanno supportato durante questa intensa e brillante stagione agonistica, e tutti i nostri amici velisti che ci hanno sostenuto sul Web durante le votazioni on-line relative al premio Velista dei due mari".

Alla premiazione, svoltasi nello splendido e accogliente porto orlandino, e sapientemente organizzata dal GdV e dal Marina, erano presenti, tra gli altri, i Presidenti della VI e VII Zona FIV, rispettivamente Valentina Colella e Francesco Zappula, e il consigliere Federale Ignazio Florio Pipitone. A consegnare l'ambito premio a Romano De Paola, armatore di Essenza-Nature Med, il presidente di Porto Turistico Capo d'Orlando SPA, Francesco Federico.

La trasferta siciliana del Team Essenza, organizzata per partecipare al Velafestival, splendida manifestazione organizzata dal Marina Capo d'Orlando e dal Giornale della Vela, è stata inoltre la prima occasione utile per ritirare l'ambito Trofeo Challange "Round Aeolian Race" (RAR), vinto lo scorso maggio dall'equipaggio calabrese dopo una regata di oltre 30 ore disputata nelle meravigliose acque delle Isole Eolie. Il trofeo, consegnato all'equipaggio di Essenza dal Presidente dello Yacht Club Capo d'Orlando, Giuseppe Mormino, farà bella mostra di sé, fino al prossimo anno, nel Marina Resort di Cetraro, sede del Centro Velico Lampetia.

Soddisfatta per l'assegnazione del premio e dei risultati conseguiti in acqua dal Team Essenza-Nature Med, la professoressa Valentina Colella, Presidente della Federazione Italiana Vela VI Zona Calabria e Basilicata, che ha dichiarato: "Il trofeo istituito dal Marina Capo d'Orlando e dal Giornale della Vela, ha visto protagonista e vincitore per l'anno 2019 l'equipaggio di Essenza-Nature Med del CVL Cetraro. Un equipaggio formato da giovani e meno giovani della vela calabrese che si sono contraddistinti in numerose regate d'altura in tutto il meridione d'Italia, dove il grande senso agonistico e l'alto livello tecnico dell'equipaggio si è, infine, contraddistinto nella speciale classifica finale, con l'aggiudicazione del premio riservato ai velisti di Calabria e Sicilia.

Grandissima la soddisfazione del Comitato VI Zona – continua Colella – per questa vittoria che vede una barca d'altura calabrese uscire dalle acque regionali per fare rotta in acque siciliane e conquistare addirittura il primato tra gli equipaggi delle due regioni. Nel corso di questi anni la vela d'altura in Calabria è cresciuta notevolmente. Armatori ed equipaggi, grazie ai vari campionati, oggi hanno la possibilità di partecipare alle regate in programma, sia sulla costa ionica che su quella tirrenica, dove la vela d'altura ormai la fa da padrona. Non dimentichiamoci che proprio quest'anno, il campionato italiano assoluto di altura si è svolto a Crotone. Una manifestazione importante che ha superato tutte le resistenze esistenti da parte di chi aveva timore di venire al sud, a causa della lunga navigazione da intraprendere per arrivare sullo ionio calabrese. Invece è stata una grandissima soddisfazione e, probabilmente, si è rivelato uno dei più bei campionati del panorama nazionale.

Inoltre, coloro che negli anni passati regatavano sugli Optimist, sui Laser e sulle derive, oggi continuano a regatare sulle barche d'altura. Sono armatori eccellenti e forti equipaggi. Si confrontano sia con le giovani leve della vela che con vecchi lupi di mare. Mi dà grandissima soddisfazione personale sapere che Essenza abbia conquistato questo ambitissimo titolo. Esorto il velico di Cetraro di continuare sulla scia che ha segnato sul mar Tirreno e auguro loro di conquistare vette sempre più alte nella vela d'altura italiana.

La Calabria – conclude la Presidente Colella – vince inoltre il premio anche nella Categoria Juniores con il velista reggino Valerio Palamara, che si è contraddistinto nella Classe Laser".

Palmares di Essenza-Nature Med:

ARMATORE

Centro Velico Lampetia Cetraro

EQUIPAGGIO

Gigino De Paola (Timone)

Romano De Paola (Tattica/albero)

Fabio Leporini (Tailer)

Oscar Serafini (Randa)

Raffaele De Caro (Prua)

Pietro Treviso (Drizze)

Bruno Cuteri (Tailer)

Bruno Di Sabatino (Randa)

Massimo Senatore (Tattica)

BARCA

Modello: Queen 34

Progetto: Lostuzzi

Dati tecnici:

LOA = 9.99 m

Bmax = 3.30 m

Draft = 2.25m

Displ. light = 4300 Kg

Main = 34 m2

Jib = 28 m2

Spinnaker (ORC)= 85 m2

Asym spinnaker (OPEN) = 115 m2

Engine = 20 Hp

Fuel = 61 lt.

Water = 140 lt.

Certification CE = Cat A 6p / Cat. B 8p

PALMARES STAGIONALE

ROUND AEOLIAN RACE

1° Classificato Assoluto

Vincitore Trofeo Challange

Capo d'Orlando-Isole Eolie

1-4 maggio 2019

REGATA TORRI SARACENE (RTS)

Prova del Campionato Italiano offshore

1° Classificato Assoluto

Castellammare di Stabia-Marina di Camerota

1 giugno 2019

CAMPIONATO ALTURA TIRRENO MERIDIONALE

1° Classificato di categoria

2° Classificato Overall

Tropea-Cetraro

10 novembre 2018 - 13 aprile 2019

TROFEO VELICO MARINA YACHT TROPEA

1° Classificato Assoluto

Tropea

10 novembre 2018 - 1 dicembre 2019

TROFEO CHALLANGE PER CLUB MANFREDI

1° Classificato Assoluto

Tropea - Cetraro

10 novembre 2018 - 13 aprile 2019

MARSILI RACE

1° Classificato di categoria

2° Classificato Assoluto

Marina di Camerota-Tropea

8-9 giugno 2019

CYCLOPS ROUTE

Prova del Campionato Italiano offshore

2° Classificato Assoluto

2° Classificato di categoria

Tropea-Eolie-Tropea

14-15-16 giugno 2019

TROFEO AMP DEL CILENTO

1° Classificato Assoluto

Vincitore Aree Marine Protette Trofeo Challenge per Club

Sapri-Acciaroli

1-2 settembre 2018