Volley, torneo "Tonno Callipo Calabria": stasera la finale contro Sora

Con la vittoria di ieri nella semifinale giocata contro Peimar Calci, la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia si conquista un posto nella finalissima del Torneo organizzato dalla società giallorossa presieduta da Pippo Callipo. L'altra squadra che si contende di diritto - avendo superato il turno battendo nell'altra semifinale Castellana Grotte - il trofeo in palio è Sora. Per la prima volta in questa fase di precampionato, quindi, i ragazzi di mister Juan Manuel Cichello si ritroveranno di fronte un'avversaria che milita in Superlega. Fino ad ora difatti i test match in cui è stata impegnata la rigenerata formazione calabrese, sono stati giocati con squadre di serie inferiore seppur di livello e competitive.

La sfida, un anticipo di Superlega, è fissata per stasera alle ore 20 sempre al PalaValentia, mentre alle 17,30 fischio d'inizio per Peimar Calci e Castellana Grotte che lottano per il terzo posto.

La Tonno Callipo vista ieri all'opera sul taraflex ha dimostrato di essere in buone condizioni anche contro un avversario che farà sicuramente la voce grossa nella prossima stagione di A2. Il tecnico italo-argentino Cichello continua a dare solidità al lavoro svolto fino a questo punto e senza operare stravolgimenti ieri ha schierato lo stesso sestetto visto nelle scorse amichevoli: Baranowicz e Abouba la diagonale palleggiatore-opposto, Mengozzi e Vitelli centrali, Carle e Ngapeth le bande, con Rizzo libero. A costituire una novità è stato l'esordio in giallorosso del centrale francese Barthelemy Chinenyeze che sul 15-12 del secondo set ha preso il posto di Vitelli. Dopo il giocatore transalpino arrivato a Vibo mercoledì e reduce dagli europei con la sua nazionale, ormai si attende solo l'ingresso nella casa giallorossa dell'americano Torey Defalco.

Intanto a Vibo è tutto pronto per un'altra giornata all'insegna dello sport e dell'aggregazione. Tra poche ore si conoscerà il nome della squadra che porterà a casa la coppa della seconda edizione del quadrangolare di volley organizzato dalla Tonno Callipo.

Il RESOCONTO DELLA PRIMA GIORNATA DEL TORNEO

La prima giornata del Torneo "Tonno Callipo Calabria" ha visto la vittoria dei padroni di casa che hanno sconfitto con un netto 3-0 Peimar Calci. Nella prima semifinale ad avere la meglio è stata Sora che si è imposta su Castellana Grotte (3 – 1). Dunque, saranno le due squadre di Superlega a giocarsi la finale per il primo e secondo posto del quadrangolare, mentre le due iscritte al campionato di A2 si contenderanno la terza e la quarta posizione. Per Baranowicz e compagni quella di domani sarà la prima volta che scenderanno in campo contro un avversario della stessa serie in questa fase di precampionato.

I giallorossi contro una squadra quotata come Calci che tra le sue fila vanta giocatori d'esperienza come che possono risultare un lusso per la categoria, tra cui gli ex vibonesi Coscione, Barone e Lecat insieme ad Argenta, hanno dimostrato di avere carattere sia in difesa che in attacco, seppur con qualche sbavatura.

Per la cronaca: La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, parte leggermente contratta e all'inizio del primo set, lascia spazio ad una squadra ambiziosa come quella Toscana allenata dall'ex Gulinelli. Superato questo momento di sbandamento i padroni di casa iniziano a fare il solito gioco trascinati soprattutto dalla vena realizzativa del brasiliano Abouba che in attacco a muro e in battuta ha spaccato il set in due. Il posto due nel suo turno in battuta ha siglato tre ace di seguito. Una volta acquisito un margine importante nel punteggio Baranowicz e compagni hanno giocato quasi sul velluto nonostante Calci sia rimasta sempre in vita trascinata dagli ex giallorossi Lecat, Barone e Coscione.

Nel secondo parziale dopo un inizio a rallentatore le due squadre hanno cominciato a darsele sul serio. Si è viaggiato con le due concorrenti sempre vicine nel punteggio. Poi i vibonesi hanno pigiato il piede sull'acceleratore distanziando gli avversari. Da sottolineare la prova di Ngapeth che ha saputo alternare colpi di potenza a colpi di classe. A metà set Cichello fa rifiatare Baranowicz e Abouba inserendo al loro posto il palleggiatore Marsili e l'opposto Hirsch. Sul 15-12 il francese Chinenyeze fa il suo esordio con i giallorossi. Coach Cichello lo manda in campo al posto di Vitelli e il centrale transalpino risponde mettendo subito a segno il suo primo punto. Calci non demorde anzi tiene in apprensione i giallorossi portandosi sul punteggio di 19-18. Sul 19 pari Cichello chiama time out notando forse un calo di attenzione dei suoi. Poi è un susseguirsi di emozioni con la squadra calabrese che chiude il parziale sul 25-18 nonostante un tentativo di rimonta dei toscani. Il terzo set è solo accademia. La Tonno Callipo è assoluta padrona del campo raggiungendo un netto vantaggio nel punteggio. Si chiude dunque sul 3- 0 più che meritato.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3 - Peimar Calci 0

Progressione set: 25/19 - 25/23 - 25/18

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mengozzi 2, Armenante, Marsili, Abouba 17, Vitelli 7, Ngapeth 13, Carle 8, Chinenyeze 4, Rizzo ( L1), Sardanelli (L2), Fioretti, Hirsh 3, Baranowicz 3.

Peimar Calci: Lecat 8, Coscione 1, Argenta 13, Zanettin, Ciulli, Nicotra, Razzetto, Sideri 1, Barone 6, Tosi (L1), De Muro (L2), Mosca 5, Grassini, Fedrizzi 8.

Arbitri: Danilo De Sensi e Alessandro Cavalieri.

Note. Battute Vincenti Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 7. Battute Errate Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 13. Muri Vincenti Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 8. Ricezione positiva 56%. Ricezione perfetta 25%.

Battute Vincenti Peimar Calci 2, Battute Errate Peimar Calci 11. Muri Vincenti Peimar Calci 6. Ricezione positiva 60%. Ricezione perfetta 32%.