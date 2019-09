Primo impegno ufficiale per la Raffaele Lamezia stagione 2019-2020

In attesa di completare l'assetto tecnico, la squadra gialloblu esordisce in Coppa Calabria a Cosenza, contro la compagine locale e vince senza alcun problema, 3 set a zero. Mister Torchia fa scendere in campo, Torchia e Porfida a comporre la diagonale, Citriniti e Mancuso al centro, Butera e Sacco in posto 4 e Davoli libero. L'Area Brutia Cosenza risponde con Esposito-Cozza a comporre la diagonale opposto-palleggiatore, Granata e Persico in posto 4, Filippelli-Marino al centro e Sicilia libero. I lametini, vinta l'emozione iniziale che si accompagna naturalmente ad una "prima", tengono sempre il pallino del gioco, regolando facilmente i ragazzi dell'Area Brutia.

Dalla panchina gialloblu, Roberto Panzarella, post partita, ha sottolineato l'emozione del ritorno ad un campionato regionale, evidenziandone il gusto sportivo e la passione umana.

Abbiamo chiesto ai nostri ragazzi – ha continuato Panzarella - di affrontare la gara con la massima attenzione e concentrazione, se pur consapevoli che dall'altra parte, vi era una squadra molto giovane dal carattere però determinato, che gli amici del Cosenza hanno sapientemente formato. Dopo un inizio partita in cui ci siamo adeguati e testati alla nuova realtà sportiva, siamo andati in scioltezza facendo ruotare durante tutti i set, la squadra.

Area Brutia Cosenza Volley - Raffaele Lamezia 0-3 (15-25;14-25;16-25)

Area Brutia Cosenza Volley: Cappadona, Filippelli, Zicarelli, Massacesi, Tripodi, Cozza, Farina, Persico, Granata, Marino, Esposito. All. Francesco Perri

Raffaele Lamezia: Butera, Citriniti, Graziano, Mancuso, Porfida, Sacco, Torchia, Rizzo