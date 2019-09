Pallavolo: la Tonno Callipo batte Castellana Grotte in amichevole

Altro test match e altra vittoria per la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia che supera per 4-0 Castellana Grotte in casa dove riceve la visita dei pugliesi dell'ex Mastrangelo dopo l'incontro della scorsa settimana al PalaGrotte. Una prova da cui il duo dei tecnici Cichello - D'Amico riceve delle ottime indicazioni dal gruppo. E' evidente che la squadra sta crescendo di giorno in giorno sia sotto del punto di vista fisico, mentale e del gioco. Esordio del tedesco Simon Hirsch che il mister argentino decide di buttare nella mischia nonostante il suo arrivo da poche ore a Vibo Valentia.

Andiamo alla cronaca:

Primo set: Le due squadre scendono in campo con gli stessi sestetti della volta precedente. In casa giallorossa Cichello schiera Baranowicz in regia e con lui in diagonale l'opposto Abouba. Centrali Vitelli e Mengozzi, sulle bande Ngapeth e Carle, Rizzo libero.

Sin da subito le due formazioni se le danno di santa ragione regalando un bello spettacolo di pallavolo. Al PalaValentia un ispirato Abouba fa vedere di che pasta è fatto mettendo in seria difficoltà la difesa degli avversari. Con lui in evidenza l'esuberante e talentuoso Ngapeth che diverte con colpi di alta classe. Tutta la squadra gira ispirata dalla sapienti mani del palleggiatore Baranowicz.

Sul 20-17 Cichello effettua il primo cambio inserendo Hirsch (ultimo arrivato a Vibo) e Marsili in campo rispettivamente al posto di Baranowicz e di Abouba.

Secondo set: Inizio di set spumeggiante per Castellana Grotte che si dimostra più incisiva dei padroni di casa, che commettono qualche errore di troppo.

I giallorossi ritornano in vantaggio grazie alla grinta del gruppo che ha iniziato a prestare maggiore attenzione in difesa. La rimonta avviene grazie ad una buona combinazione del reparto difensivo e attacco e tante palle difficili recuperate. Nonostante la voglia di Castellana di rimanere attaccata alla partita ci pensa come al solito Abouba a creare il giusto distacco nel punteggio portando la squadra sul 24-22. Il set lo chiude lo schiacciatore francese Carle con un astuto colpo in attacco trovando il mani e fuori decisivo.

Terzo Set: inizia la girandola dei cambi con Marsili in campo al posto del capitano Baranowicz. L'inizio del parziale è stato tutto a favore della Tonno Callipo grazie ad un turno al servizio dell'opposto Abouba. Altro cambio: mister Cichello manda in campo Hirsch al posto di Abouba. Poi Pierotti al posto di Carle subito al servizio. Il set fila liscio grazie alla concentrazione dei ragazzi vibonesi che non mollano un centimetro. Il gioco è sempre fluido con poche sbavature. Castellana cede sotto i colpi dei soliti Abouba e Ngapeth. Chiude il set Swan Ngapeth con una pipe.

Quarto set: i due tecnici decidono di giocare anche il quarto set dando l'opportunità di andare in campo a chi aveva giocato poco. Spazio dunque a Armenante, Pierotti, Sardanelli, Chakravaroti e Hirsch. Nonostante tutti questi cambi la Tonno Callipo continua a dettare legge mentre dall'altra parte i pugliesi con tante seconde linee cerca di restare sul pezzo ma nulla può fare e perde anche questo parziale sul punteggio di 25-15.

Progressione set: 25-20; 25-22; 25-15; 25-15.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mengozzi (10), Marsili (3), Pierotti (3), Abouba (15), Vitelli (13), Ngapeth (12), Carle (16), Rizzo (L1), Sardanelli (L2), Baranowicz (1), Armenante (3), Hirsch (5), Chakravorti.

Allenatori: Juan Manuel Cichello; Giancarlo D'Amico.

BCC Castellana Grotte: Fabroni (1), Cubito (4), Vedovotto (6), Del Vecchio (12), Morelli (9), De Santis ( L2), De Togni (1), Cascio (1), De Pandis (L1), Moreira (7), Imbesi, Esposito (8), Agrusti, Quartarone.

Allenatori: Vincenzo Mastrangelo; Giuseppe Barbone.

Note statistiche:

Battute vincenti Tonno Callipo Calabria VV: 8. Battute Errate Tonno Callipo Calabria VV: 19

Muri vincenti Tonno Callipo Calabria VV: 10. Ricezione positiva: 68%. Ricezione perfetta Tonno Callipo Calabria VV: 49%

Battute vincenti Castellana Grotte: 1. Battute errate Castellana Grotte: 11.

Muri punto Castellana Grotte: 7. Ricezione positiva Castellana Grotte: 52. Ricezione perfetta Castellana Grotte: 24