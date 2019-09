Reggio: lunedì open day al “Centro Studio Danza”

Il "Centro Studio Danza", diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, dopo il grande successo degli "open day" della scorse settimane, promuove l'open day finale che si terrà lunedì 30 settembre c/a, a partire dalle ore 16,00, presso i propri locali, siti in via Sbarre C.li 536 (piazza S. Francesco d'Assisi).

Una grande opportunità per conoscere l'affascinante mondo della danza, attraverso diverse discipline, che si alterneranno durante il pomeriggio e proposte interessanti anche per i genitori.



Il centro è l'unica sede in Calabria e in Sicilia, per sostenere gli esami internazionali di danza classica "METODO CECCHETTI", l'attenzione viene rivolta anche a tutte le altre discipline che il "CSD" offre e che ogni anno aggiunge per dare un'opportunità a 360° a chiunque voglia il benessere del proprio corpo, migliorando la propria qualità di vita. Nuove discipline quali : karate, danza caraibiche, tap dancing, pilates, flamenco, yoga della risata, si alterneranno a discipline ormai storiche, quali : danza classica, danza contemporanea, danza moderna, social dance, hip hop, teatrodanza, urban, tango argentino, tai chi per la salute

Il tutto diretto dalla competenza, professionalità e passione della prof.sssa Gabriella Cutrupi che, insieme alla sua équipe didattica, "crea" giovani talenti, ma, soprattutto, diffonde nel cuore dei suoi allievi l'amore per l'arte, rendendo il loro corpo armonioso e in "sinergia" con la natura.