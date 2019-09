Tonno Callipo Calabria Volley, arriva il tedesco Simon Hirsch. Domani amichevole con Castellana

A Vibo arriva anche il tedesco Hirsch. La squadra si allena in vista dell'amichevole di domani pomeriggio contro Castellana Grotte

Allo scacchiere della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia continuano ad aggiungersi i pezzi mancanti. Dopo il brasiliano Aboubacar Drame Neto, questa volta ad arrivare in città è stato il tedesco Simon Hirsch che fino a qualche giorno fa era stato trattenuto dagli impegni con la Nazionale nelle competizioni dell'EuroVolley 2019. Dopo la sconfitta ai quarti di finale per mano della Polonia, la Germania di Coach Giani e Denys Kaliberda, ha liberato l'atleta che ha subito approfittato per raggiungere la sua nuova squadra di campionato. L'opposto tedesco ha fatto la sua prima visita al PalaValentia ieri pomeriggio e da oggi si è messo a disposizione degli specialisti dello staff medico per effettuare i consueti controlli sanitari.

Il "gigante" biondo è un atleta fisicamente forte, imponente con i suoi 205 cm di altezza e con una consolidata esperienza nella massima serie italiana, che secondo le aspettative di mister Cichello sarà in grado di dare un contributo fondamentale alla squadra sia in termini tecnici andando a rafforzare il reparto degli schiacciatori della Tonno Callipo, sia in termini personali mettendo a disposizione degli altri giocatori "esordienti" nel panorama della Superlega, l'esperienza compiuta in sei anni di Serie A2 e A1 del campionato italiano.

Nel frattempo il gruppo dei giallorossi, che dovrà ancora fare a meno del francese Chinenyeze e dell'americano Defalco, continua la preparazione preseason in attesa di ricevere al PalaValentia domani pomeriggio alle ore 17 la Castellana Grotte allenata dall'ex Mastragelo, dopo aver fatto visita ai pugliesi la scorsa settimana.

Sarà il terzo allenamento congiunto per la Tonno Callipo che in questa fase di allenamento che separa dall'avvio ufficiale del torneo di Superlega, sta premendo l'acceleratore con convinzione e grinta senza risparmiarsi mai.