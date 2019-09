Amichevole per la Raffaele Lamezia Biesse Car Wash

La nuova realtà "Raffaele Lamezia Biesse Car Wash", comincia a far palare di sé. Le "giovani donne" della squadra femminile ieri, giovedì 19 ottobre, sono scese in campo per la prima amichevole, a Catanzaro, contro la squadra della Stella Azzurra Mastria CZ.

Un'amichevole che ha dato il via alla stagione 2019/20. Un primo banco di prova conclusosi con un risultato positivo. Il primo set è stato vinto dalle lametine 25 a 20, che hanno poi ceduto il secondo a 23, per riprendersi il terzo 15 a 12. Un test importante per verificare la preparazione delle atlete, ed iniziare a tracciare un percorso che possa guardare al prossimo campionato in serie C, con la giusta ponderatezza tecnica ed umana.

Grande è l'entusiasmo – ha dichiarato il capitano, Lorena Brigante – così come la tensione costruttiva. Siamo determinate e pronte a far sempre e comunque squadra per affrontare una stagione che sia innanzitutto di crescita e piena sintonia. Questo amichevole allenamento congiunto, è stato per noi, un'occasione per testare sul campo quelle debolezze da limare, e le risorse da potenziare. In attesa di conoscere la squadra al maschile, la Raffaele Lamezia comincia a sorridere al nuovo anno sportivo.