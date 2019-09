Castrovillari, la giovane Rosa Schettino ai mondiali di bodybuilding in Florida

Ancora un atto di orgoglio nello sport da parte del capoluogo del Pollino.

La giovane castrovillarese Rosa Schettino, il prossimo 16 novembre, rappresenterà l'Italia nella categoria Natural ai mondiali di Body Building a Miami, in Florida.

L'atleta, che da oltre un lustro pratica questa disciplina con grande generosità e professionalità, approda alla ribalta intercontinentale dopo essersi affermata al primo posto, nella sua specialità, l'otto giugno a Matera, per le competizioni Sud Italia, ed il 7 settembre, a Pescara, nella selezione nazionale per il salto oltre oceano.

"Una capacità- ha sottolineato il Sindaco e Assessore allo Sport, Domenico Lo Polito, appena venuto a conoscenza della notizia- che rende, come tante altre, onore a questa città per soddisfazioni agonistiche, a questa Terra, alla sua gente per la caparbietà nel voler riuscire ed arrivare dove ci si è prefissati, mettendosi in gioco con sacrifici, lavoro e grande attaccamento."

"E' con questi sentimenti- ha dichiarato il primo cittadino, soddisfatto di questo nuovo dato – che diamo il nostro in bocca al lupo a Schettino. L'augurio sentito, vuole, comunque, andare oltre e nel senso che possa sprigionare, con la forza e dedizione che esprime la campionessa, sempre più testimonianza di ciò che rappresenta lo sport, in generale, a livello educativo, formativo e nell'affermare quegli ideali su cui si fonda una reale convivenza umana."