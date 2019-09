Tonno Callipo Volley, proseguono gli allenamenti dei giallorossi in vista del primo test della stagione. Il calendario delle amichevoli

Per la Tonno Callipo Calabria Volley VV è arrivato il momento di mettersi alla prova. Il primo test match dell'anno per i giallorossi di coach Juan Manuel Cichello è in programma per venerdì 13 settembre alle ore 18 quando la rigenerata formazione incontrerà al PalaValentia la Rinascita Lagonegro, squadra che in questa stagione militerà in A2.

Dopo le prime tre intense settimane di preparazione, in cui il lavoro è stato suddiviso tra tecnica individuale, piscina e palestra, questa sarà la prima occasione per sfoderare una buona performance di gruppo davanti agli occhi del pubblico.

"Ovviamente in campo vedremo una squadra ancora in fase di sperimentazione e che ancora non può contare sulla presenza di alcuni elementi importanti (Hirsch, Chinenyeze e Defalco non sono ancora arrivati a Vibo), ma sicuramente non mancherà la voglia di fare bene da subito, quella stessa voglia che ha caratterizzato tutta la prima fase della preparazione. I ragazzi stanno lavorando con abnegazione cercando di superare i propri limiti sia a livello fisico che tecnico" ha spiegato mister Cichello che oltre a prefiggersi di applicare durante la gara il sistema di gioco provato in allenamento, in questa fase punta a gettare le basi per stabilire la giusta coesione e sintonia del gruppo, quell'arma in più che durante il campionato potrebbe permettere alla squadra calabrese di essere più forte anche al cospetto delle avversarie più temibili.

Sempre con l'intento di affinare questo aspetto la Tonno Callipo proseguirà la preparazione pre-campionato disputando altre amichevoli.

In particolare sabato 21 settembre i giallorossi giocheranno al PalaGrotte di Castellana contro la squadra di casa allenata dall'ex Mastrangelo, che poi, sabato 28 settembre, arriverà a Vibo per un altro match test. L'8 ottobre è invece fissata la gara di ritorno con Lagonegro che sarà ospitata dal Pala Alberti di Lauria.

Nel mese di ottobre, inoltre, la Tonno Callipo disputerà due importanti tornei. Il primo nei giorni 3 e 4 ottobre organizzato dalla società del presidente Pippo Callipo si svolgerà a Vibo e vedrà la partecipazione di Sora (Superlega), Castellana Grotte (A2) e Peimar Calci (A2).

L'11 ed il 12 ottobre, invece, la squadra guidata da mister Cichello andrà a Veroli per sfidare Sora, Latina e Siena nell'ambito della decima edizione del Memorial "Nonno Gino", evento organizzato dall'Argos Volley.