Gli Arcieri Club Lido protagonisti in terra friulana

La conclusione della stagione sportiva del tiro con l'arco vede ancora medaglie e podi per gli arcieri club lido del presidente Messina. Infatti, sotto la pioggia battente e il forte vento che hanno caratterizzato e accompagnato tutto l'evento sportivo il team Club Lido porta a casa altre due storiche medaglie per il tiro con l'arco calabrese. Nella stadio di Lignano Sabbiadoro nel week end appena trascorso dal sei all'otto settembre, si sono svolti i campionati italiani targa, valevoli per l'assegnazione dei rispettivi titoli di categoria e classe. Il team di Catanzaro Lido accompagnato dai tecnici societari Poerio Piterà Edoardo e Messina Giuseppe partecipava all'evento con due squadre, una olimpica ragazze e una compound ragazzi, oltre a tre atleti qualificati nell'individuale.

All'evento sportivo, giunti dopo una stagione piena appuntamenti e successi hanno partecipato nell'individuale olimpico ragazzi Poerio Piterà Francesco, Caroleo Alessandro e Poerio Piterà Anastasia, mentre per la squadre olimpico ragazze Poerio Piterà Anastasia, Caroleo Roberta e Comi Desirè e nel compound Poerio Piterà Francesco, Caroleo Alessandro e Lauritano Andrea.

Già dalle prime volèè nella gara della mattina dedicata all'olimpico le condizioni meteo non lasciavano presagire nulla di positivo per gli arcieri schierati sulla linea di tiro, infatti la pioggia battente, accompagnata dal forte vento ha compromesso molte prestazioni dei diversi atleti presenti ai turni gara previsti per la giornata. Alla fine della gara si registra un ottimo sesto posto nell'olimpico maschile ragazzi di Poerio Piterà Francesco, mentre le basse potenze degli archi e le condizioni meteo hanno compromesso le prestazioni del team ragazze femminile.

Stesse condizioni meteo nel pomeriggio, con forte vento e pioggia battente, ma in questo turno arrivano le medaglie per la società Club Lido. Infatti dopo le settantadue frecce del compound Poerio Piterà Francesco conquista un meritato bronzo individuale e il team Poerio Piterà Francesco, Caroleo Alessandro e Lauritano Andrea la medaglia d'oro nella stessa Categoria e Classe.

Soddisfazione giunge dai vertici societari, infatti in una nota giunta in redazione i tecnici si dicono entusiasti dei risultati portati a casa dai ragazzi e dal settore giovanile, il quale, in tutte e tre le manifestazioni sportive nazionali dell'anno 2019 hanno conquistato medaglie.

Con questo altro successo sportivo, si spera di aver tolto ogni dubbio circa la qualità sportiva, la tattica societaria e l'impegno del team Club Lido, affermano i vertici societari, abbiamo portato in alto il nome di Catanzaro in quest'anno trascorso, continueremo ad impegnarci per migliorare i nostri ragazzi con la speranza di raggiungere ben altre mete e soddisfazioni sportive.

Nelle parole dei Coach della società vi sono i complimenti ai giovani atleti, i quali in questi anni si sono impegnati assiduamente e con dedizione al fine di migliorare le loro qualità tecniche e sportive.

Abbiamo portato a casa importanti podi, affermano Messina Giuseppe e Poerio Piterà Edoardo, abbiamo vinto tanto e ci siamo presi le nostre soddisfazioni dentro e fuori il campo gara, abbiamo anche sofferto e preso delusioni, ma il tutto ci ha reso più forti e ancora più convinti che quando si lavora seriamente i Minuti di podio e le soddisfazioni arrivano. La nostra società, continua Messina è una delle più solide realtà regionali, infatti in questi anni abbiamo conquistato importati podi e medaglie sia ad eventi nazionali che ai giochi della gioventù, segno che se di società e scuola di tiro con l'arco si debba parlare e proprio a Club Lido che si deve far riferimento nel nostro comprensorio. Gli atleti e i risultati non sono frutto di un solo atleta che può essere bravo da se, ma i risultati sono conquistati da diversi atleti, segno che il team lavora e non si affida alle sole qualità individuali del ragazzo o ragazza che possono avere doti personali.

Sono cinque anni che conquistiamo medaglie col settore giovanile, al trofeo pinocchio, campionati italiani indoor, campagna e targa, costruiamo squadre coese e versatili, basti pensare che i ragazzini del compound hanno vinto anche nell'olimpico (Poerio Piterà Francesco e Caroleo Alessandro) cosi come nel femminile in cui Anastasia e Roberta hanno vinto nell'arco olimpico e nell'arco nudo.