Tennistavolo, successo per il VII Torneo Marina di Sibari Memorial Pasquale Amoroso

Grande successo a Marina Di Sibari, presso il Lido Eden Beach, del VII° Torneo di Tennistavolo "Memorial Pasquale Amoroso", diviso in due parti ed a cui hanno partecipato 35 atleti provenienti da ogni parte d'Italia.Le gare, disputatesi in due giornate, organizzate dal consigliere regionale Fitet Calabria e presidente dell'ASD Tennistavolo Castrovillari, Giuseppe De Gaio, hanno riguardato le categorie: assoluto maschile e femminile; il 18 agosto era riservato ai tesserati Fitet e il 19 agli amatori. Prima dell'inizio "Pasquale Amoroso" Presidente dell' ASD TennisTavolo "Insieme Gravina", ha consegnato una t-shirt all'amico Giuseppe De Gaio il quale ha ricambiato il pensiero offrendo anche lui una maglia dell'ASD TennisTavolo Castrovillari . A margine della semplice cerimonia il Presidente Jerry Meliddo ha poi dichiarato: " è un onore per noi realizzare il gemellaggio con la gloriosa società calabrese." Per questo ha ringraziato ancora Giuseppe De Gaio. I riconoscimenti delle sfide per il Podio amatoriale sono andati a 1°classificato, Francesco Moretti ( di Gravina in Puglia), al 2°​ Francesco Scalese ( di Roma) , al 3° Roberto Linzalone( di Matera) e al 3°classificato,​ Francesco Cianciola (di Bari); l'Assoluto Tesserati Fitet ha registrato inoltre come 1°classificato Antonio Sallorenzo ( di Spezzano Albanese), al 2° Gianfranco Diaco ( della Polisportiva Reno Centese FE), al 3° Salvatore Pugliese ( di Varese) e ancora Giuseppe De Gaio ( di Castrovillari). A conclusione non sono mancati i brindisi e l'arrivederci alla prossima edizione nonché il sentito ringraziamento a tutti i partecipanti ed a Chi ha voluto e saputo accogliere con Cuore e disponibilità il riuscito settimo memorial.

Dettagli Creato Mercoledì, 21 Agosto 2019 13:06