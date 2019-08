Crotone, si sono chiusi i campionati di kitesurf

Si sono chiusi oggi pomeriggio i campionati di kitesurf a Crotone, e precisamente la prima tappa del Campionato Italiano Freestyle 2019, e la seconda tappa del Campionato Italiano Bigair 2019, organizzati da Classe Kiteboarding Italia, Federvela e Club Velico Crotone al J Sea Sport Beach in località Gabella. Questi i vincitori nelle rispettive categorie:

1° TAPPA CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE 2019 – classifica Freestyle Open

1. Alessio Pintus – Kia Wind Club III° zona

2. Matteo Dorotini – Masselli Kite School – lago Idro XIV° zona

3. Davide Fontanesi - Masselli Kite School – lago Idro XIV° zona

Prima classificata femminile Alice Ruggiu – Club Velico Crotone VI° zona

1° TAPPA CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE 2019 – classifica Freestyle Junior

1. Matteo Dorotini – Masselli Kite School – lago Idro XIV° zona

2. Luca Cappellaro – Terracina Vela Club IV° zona

3. Alessio Pintus - Kia Wind Club III° zona

2° TAPPA CAMPIONATO ITALIANO BIGAIR 2019 – classifica Big Air Open

1. Andrea Principi – Circolo Nautico Maremma II° zona

2. Davide Fontanesi - Masselli Kite School – lago Idro XIV° zona

3. Alice Ruggiu – Club Velico Crotone VI° zona

Prima classificata femminile Alice Ruggiu – Club Velico Crotone VI° zona

Premiato, inoltre, Andrea Lauro del Club Velico Crotone in qualità di atleta partecipante più giovane.

«Credo si possa dire che è stata la nostra estate – ha dichiarato il presidente del Club Velico Francesco Verri – perchè prima la regata d'Altura, la regata di Kitesurf dopo, hanno meravigliato tutti per la bellezza espressa da questi momenti di sport, per i giovani che abbiamo coinvolto da protagonisti, per le performance cui abbiamo assistito, per la buona stampa cui abbiamo goduto non solo a livello locale e regionale, ma a livello nazionale ed internazionale. Ecco perchè dico che è l'estate del Club Velico Crotone».