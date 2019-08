6° trofeo di San Francesco di Paola: presenti anche le Fiamme Oro

E' lo splendido lungomare di Paola ad aver ospitato sabato 3 agosto il 6° trofeo di San Francesco di Paola, gara di mezzofondo in acque libere valevole per la super coppa Calabria – Grand Prix. Impeccabile l'organizzazione dell'evento sportivo da parte della Rari Nantes San Francescopaola c/o il Lido I Caraibi di Paola (CS).

Anche questa gara, che ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione dell'offerta turistica delle splendide spiagge calabresi attraverso il nuoto di fondo agonistico e master, rientra tra le tappe nell'ambito del progetto "Tra cielo ed Acqua – I valori del nuoto" (art. 15 della L.R. n.48/2018) ideato dalla FIN Calabria e co-finanziato dalla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione ed Attività Culturali, Settore Sport e Politiche Giovanili su iniziativa del Consigliere Regionale Fausto Orsomarso.

Il mare calmo e il numeroso pubblico presente hanno allietato la giornata sportiva dei tanti atleti provenienti da più parti d'Italia i quali non hanno voluto mancare all'appuntamento, godendo dello splendido mare Calabrese e della calorosa ospitalità della sua gente.

2 km la distanza stabilita: partenza dalla spiaggia paolana e giro di boa al km dove in profondità è posta la statua di San Francesco di Paola. Tra le società presenti, 38 in totale per 219 partecipanti, nomi di spicco quali Martina Grimaldi, Fabiana Lamberti, Simone Ercoli e Federico Vanelli della GS Fiamme Oro.

Partenze scaglionate in quattro gruppi distinti. A partire per primi sono gli agonisti, seguiti dai due blocchi dei master maschili. Quarto ed ultimo start per le master femminili.

A vincere la gara è la squadra della Peppe Lamberti N.C. Asd, seguita dalla Blu Team Nuoto Asd e dalla Catanzaro Nuoto Asd. Ottimo il 5° posto dell'Asd Anzianotti Nuoto Master che, malgrado le numerose assenze, riesce, anche quest'anno, a terminare la giornata sportiva con soddisfazione.

A toccare per primi l'arrivo sono, della GS Fiamme Oro, per la categoria maschile Simone Ercoli col tempo di 22'21, e per la categoria femminile Martina Grimaldi col tempo di 23'44.

Ancora un oro per Angela De Luca dell'Asd Anzianotti Nuoto Master che vince nella sua categoria master M30 e un argento con Salvatore Galardo nella categoria M55.

A rendere ancora di più emozionante la cerimonia di premiazione è stata la presenza del campione del mondo di pallavolo nel 1998, campione europeo nel 1999 e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sidney, il paolano Doc Simone Rosalba.

Archiviata anche questa giornata sportiva di nuoto ci si concentra sulla prossima gara prevista per domenica prossima, 11 agosto per il Miglio Marino a Lamezia Terme(CZ).